Tosun, öğrencilerin hazırladığı standları tek tek gezerek projeleri yerinde inceledi, sunumları dinledi ve genç zihinlerin üretkenliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocukların eserlerini tek tek İnceleyerek başarılar dileyen Tosun. “ Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel aldığı bilgi, değer ve beceri bütünlüğü doğrultusunda; araştıran, düşünen ve çözüm üreten bireylerin yetişmesi adına ortaokul düzeyinde atılan bu adımlar, geleceğe umutla bakmamıza vesile oluyor.

Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerimizi gönülden kutluyoruz. Bilimle tanışan her çocuk, yarının güçlü Türkiye’sine atılmış bir adımdır.”dedi.

Kaynak : PHA