Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullardaki “fahiş fiyat” tartışmalarına yanıt verdi. Tekin, “Özel okul bir tercih, zorunluluk değil. Fahiş ücret artışlarını kontrol ediyoruz” dedi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beyaz TV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Özel okullardaki yüksek fiyat tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, özel okulların bir tercih olduğunu vurguladı. Bakan Tekin, “Sanki çocukları özel okullara göndermek zorundaymışız gibi bir algı var. Önce bu algıyı düzeltmeliyiz” dedi.

“ÜCRET ARTIŞLARINI KONTROL EDİYORUZ”

Okul çağındaki tüm çocukların adrese dayalı sistemle en yakın okula kaydedildiğini, ancak memnuniyetsizlik durumunda velilerin özel okulları tercih edebildiğini belirten Bakan Tekin, özel okulların sunduğu hizmetlerin (futbol sahası, yüzme havuzu gibi) bedelinin velilerden tahsil edildiğini ifade ederek, “Özel okulların ücret artışlarını kontrol ediyoruz. Ancak bunun için ödemelerin kayıt altında olması gerekiyor. 2023’te tüm ödemelerin elektronik bankacılık yoluyla yapılmasını zorunlu kıldık” dedi.

Bakan Tekin, 12 bin özel okul arasında fahiş fiyat uygulayanların yüzde 1’den az olduğunu, çoğu okulun bu ithamlardan rahatsız olduğunu ve Bakanlığa destek verdiğini ekledi.

DENETİM ÇAĞRISI

Bu arada Ocak ayındaki yönetmelik değişikliğiyle, eğitim ücretlerinin yanı sıra ulaşım hariç diğer ücretlerin de kontrol mekanizmasına dâhil edildiğini belirten Bakan Tekin, velilerden mevzuata aykırı uygulamaları ilgili birimlere bildirmelerini istedi. Bakan Tekin, “Veliler mağdur olmasın, özel okullar da zan altında kalmasın. Denetim mekanizmamızı güçlendirdik” diye konuştu.