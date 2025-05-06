Festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri, öğrencilerin daha önce okudukları İngilizce kitaplarla ilgili yapay zekâ destekli sistem aracılığıyla yöneltilen soruları İngilizce olarak yanıtladığı yarışma oldu. Öğrencilerin hem dil bilgisi hem de okuduğunu anlama becerilerini ölçmeye yönelik bu uygulama izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Festivalde Heyecan ve Rekabet Bir Aradaydı

Katılımcı öğrencilerin gösterdiği performanslar, salonu dolduran öğretmen, veli ve diğer izleyicilerden alkış aldı. Yarışma boyunca öğrencilerin İngilizce sorulara verdiği yanıtlar hem telaffuz hem de içerik açısından değerlendirildi. Yarışmanın eğlenceli ve öğretici yapısı, öğrenciler arasında sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturdu.

Lütfü Başli: “Özgüven Kazanan Öğrenciler Yetiştiriyoruz”

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, festivalin ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl bir kez daha öğrencilerimizin dil alanındaki başarılarına tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduk. Festivalimiz sayesinde öğrencilerimiz hem akademik anlamda kendilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyorlar. Organizasyonda emeği geçen Proje Koordinatörü Halil İbrahim Demirci başta olmak üzere tüm okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerle öğrencilerimizi desteklemeye ve onları uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz.”

Festivalin sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller takdim edilirken, tüm katılımcılara katılım belgeleri verildi.

Gelecek Yıl İçin Hazırlıklar Başladı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, festivalin her yıl daha geniş katılımla ve daha kapsamlı etkinliklerle sürdürülmesi amacıyla çalışmalara şimdiden başladıklarını belirtti. Kahta’daki İngilizce Dil Festivali, bölgedeki yabancı dil eğitimine yönelik farkındalığın artırılması ve öğrencilerin aktif öğrenme süreçlerine teşvik edilmesi açısından önemli bir organizasyon olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA