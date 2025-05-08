Bilim Dünyası Adıyaman’da Buluştu

“Bilimle yüksel, geleceğe yön ver!” sloganıyla gerçekleştirilen kongreye, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve çok sayıda akademisyen katıldı. Açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, ASES Genel Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Talas, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Kocadaş ve Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın’ın açılış konuşmalarıyla devam etti.

Adıyaman’ın Tarihine Bilimsel Yaklaşım

Kongrenin açılış konferansını, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Doğan gerçekleştirdi. Konuşmasında Adıyaman’ın tarihi ve kültürel mirası üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Doğan, bölgenin bilimsel çalışmalar açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Konservatuvardan Müzik Dinletisi

Açılış konferansının ardından Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademisyenleri tarafından hazırlanan müzik dinletisi sahne aldı. Katılımcıların beğenisini kazanan dinleti, etkinliğe sanatsal bir zenginlik kattı.

Alanında Uzman İsimler Panelde Buluştu

Kongrenin ilk gününde düzenlenen panelde, İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Korkmaz moderatörlük görevini üstlendi. Panelde, Prof. Dr. Yaşar Kaya, Prof. Dr. Ünal Şentürk ve Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Çağlar Kurtdaş bilimsel sunumlarını gerçekleştirdi. Panelde farklı disiplinlerde yapılan bilimsel çalışmaların sunumu ve karşılıklı fikir alışverişi öne çıktı.

Kongre 10 Mayıs'a Kadar Sürecek

Program, katılımcılara takdim edilen belgelerle sona erdi. ASES IX. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 10 Mayıs 2025 tarihine kadar sürecek. Kongre boyunca çeşitli akademik sunumlar, tematik oturumlar ve bilimsel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak : PHA