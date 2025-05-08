Adıyaman’ın Samsat ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Edebiyat Günleri kapsamında “Fırat’ta Sesler” temalı şiir dinletisi gerçekleştirildi. Samsat Lisesi tarafından düzenlenen etkinlik, Fırat Nehri’nin kıyısında edebiyatın ve şiirin sesini yeniden canlandırdı.

Şairler Fırat’ın Kıyısında Şiirlerini Seslendirdi

Dinletide Abdullah Akın, Ahmet Tepe, Abdullah Saka, Fahrettin Çelik, Gökhan Serter, Hamza Çelenk, Mehmet Tepe, Murat Kayış ve Necati Atar kendi yazdıkları şiirleri katılımcılarla paylaştı. Etkinliğe bağlamasıyla eşlik eden Yunus Elçi ise müzikal yorumuyla programa ayrı bir renk kattı.

Başkan Halil Fırat: "Küllerinden Doğan Samsat'ta Şiir Söylemek Bir Onur"

Etkinlikte konuşan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Samsat’ın tarihi ve kültürel zenginliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Medeniyetin beşiği, Kommagene Karanlığı'nın merkezi, Hazreti Nuh’un oğlu Sam’ın şehri Samsat’ta bu şiir söyleşilerini gerçekleştirmekten onur duyuyoruz. Küllerinden doğan bu şehirde, edebiyatın ve şiirin yeniden hayat bulması büyük bir gurur kaynağı. Bu programların devamı için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.”

Edebiyat Müdürü Akın: "Sezai Karakoç’lar, Rasim Özdenören’ler Yetişebilir"

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise gençlerin şiirle buluşmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Teknoloji bağımlılığının arttığı bir dönemde, pırıl pırıl gençlerin şiir okuması, dinlemesi çok kıymetli. İçlerinden bir Sezai Karakoç, bir Rasim Özdenören çıkmaması için hiçbir sebep yok. Yeter ki inansınlar ve okusunlar.”

Mehmet Tepe: “Şiir Varoluşun İfadesidir”

Samsat Lisesi Müdürü Mehmet Tepe de açılışta yaptığı konuşmada şiirin insan ruhuna ve topluma etkilerine dikkat çekti. Tepe şöyle konuştu:

“Adıyaman’da önemli olan bir şeye başlamak değil, onu sürdürülebilir kılmaktır. Biz de Edebiyat Günleri'ni geleneksel hale getirme çabası içerisindeyiz. Dijitalleşen dünyada edebiyat ve şiir insanın varlıkla kurduğu bağın ifadesidir. Gençleri sosyal medya çılgınlığından bir nebze olsun şiire, edebiyata çekebiliyorsak ne mutlu bize.”

Tepe, başta edebiyat öğretmenleri olmak üzere programa katkı sunan tüm isimlere teşekkür etti. Konuşmasını “Şiir güçtür, şiir yeniliktir, şiir doğası gereği devrimcidir” sözleriyle tamamladı.

Edebiyat Günleri İlgiyle Takip Ediliyor

Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen dinleti, edebiyatseverlerin ve öğrencilerin beğenisini kazandı. Edebiyat Günleri kapsamında ilerleyen günlerde farklı etkinliklerin de düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak : PHA