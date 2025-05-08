Ali Mahir Başarır: “Ülke yasaklarla yönetiliyor”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada erişim engelini sert sözlerle eleştirdi. Başarır, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Ekrem İmamoğlu'nun herkese çok selamı var. X olayı herkesi üzdü ama o şunu söyledi: ‘Ben 21 metrekare odada kalıyorum, beyefendi 1150 odalı bir Saray’da.’ Onun bütçesi milyarlarca lira ama Ekrem Bey'in milyonlarca X hesabı var. Beyefendiyi milyonlarca X hesabı kınıyor, lanetliyor. Çünkü bu ülkeyi yasaklarla yönetiyor. Biz güçlüyüz çünkü arkamızda halk var.”

Başarır, İmamoğlu'nun profil fotoğrafını kullanan yüz binlerce yurttaş olduğuna dikkat çekerek, "Birlikte güçlüyüz, birlikte kazanacağız" mesajını verdi.

Deniz Yavuzyılmaz: “Sansürledikçe çoğalacağız”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada erişim engelini "milyonların sesini susturma girişimi" olarak değerlendirdi. Yavuzyılmaz açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Eğer X platformu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a açıksa, rakibi Ekrem İmamoğlu’na da açık olmalıdır. Siz sansürledikçe biz çoğalacağız. Siz kararttıkça biz parlayacağız. Bu girişimler yalnızca bir kişiyi değil, milyonların sesini bastırma amacı taşıyor. Bir sosyal medya hesabından bile korkar hale geldiler.”

Erkan Baş: “Dumanla haberleşip yine sizi yeneceğiz”

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da karara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Baş, sansür kararını “iktidarın hukuksuzluğu” ve platform sahibinin “sorumsuzluğu” olarak niteledi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Silivri’de tutsak edilen Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının erişime engellenmesi, halkın iradesine vurulan bir darbedir. Tekrar ediyorum: Bunlar bizi yıldıramaz, aksine motive eder. Bütün interneti de kapatsanız, dumanla haberleşip yine sizi yeneceğiz.”

Erkan Baş, TİP'li Öğrenciler hesabına daha önce getirilen benzer bir engeli de hatırlatarak, “Bu iktidarın ülkemize yaşattığı utancı sona erdireceğiz” dedi.

Kamuoyunda Tepki Büyüyor

Erişim engeli kararı sosyal medyada da geniş yankı bulurken, çok sayıda kullanıcı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen paylaşımlar yaparak duruma tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, profil fotoğraflarını İmamoğlu’nun resmiyle değiştirerek dayanışma mesajları verdi.

Kaynak : PHA