Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği, yeni sezonun ilk etkinliğinde fotoğraf, şiir ve sanatın buluştuğu bir program düzenledi. Fotoğraf sanatçısı ve dernek üyesi Osman Dursun’un farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiği çalışmaların fotoğrafseverlerle buluştuğu etkinlikte, Küba ve Nepal üzerinden insan, kültür, doğa, yaşam ve yolculuk hikâyeleri ele alındı. “Uzaktaki Yalnız Ada – Küba” ve “Mutlu İnsanlar Ülkesi – Nepal” başlıklı fotoğraf sunumu ve söyleşide, Dursun’un objektifinden yansıyan karelerin yanı sıra fotoğrafların çekildiği coğrafyalar, bu karelerin hikâyeleri ve yolculuk sırasında yaşanan deneyimler de katılımcılarla paylaşıldı.

Küba ve Nepal Fotoğraflarıyla Yolculuk

Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği tarafından gerçekleştirilen sezon açılışında Osman Dursun, Küba ve Nepal’de yaptığı fotoğraf çalışmalarını anlattı. Fotoğraflar eşliğinde gerçekleştirilen sunumda, farklı coğrafyaların günlük yaşamı, insanları, kültürel özellikleri ve doğal güzellikleri katılımcılara aktarıldı.

Dursun, fotoğrafların ortaya çıkış hikâyelerini ve bu çalışmaları gerçekleştirirken yaşadığı yolculuk deneyimlerini de fotoğrafseverlerle paylaştı. Böylece etkinlik, yalnızca fotoğrafların izlenildiği bir programın ötesine geçerek Küba ve Nepal’e fotoğraf üzerinden uzanan bir anlatı buluşmasına dönüştü.

Şiir Dinletisi de Gerçekleştirildi

Etkinlikte fotoğraf sunumu ve söyleşinin yanı sıra şair Hasan Emre tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi. Fotoğraf sanatının ardından şiirlerin de yer aldığı program, geceye farklı bir kültürel ve sanatsal içerik kazandırdı.

Programa Besni Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Ali Galip Dursun ile ses sanatçısı Latif Doğan da katıldı. Sanat ve kültür çevresinden davetlilerin yanı sıra çok sayıda fotoğrafseverin ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılar fotoğraf ve sanat üzerine sohbet etme fırsatı buldu.

Yeni Sezonda Yeni Etkinlikler

Etkinliğin sonunda konuşan Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği Başkanı İbrahim Halil Ekin, yeni sezonun ilk etkinliğinde fotoğraf, sanat ve kültür dostlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ekin, etkinliğe katkı sunan ve programa katılan herkese teşekkür etti.

Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği olarak yeni sezonda da fotoğraf sanatının yanı sıra kültür ve sanat alanında çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirten Ekin, derneğin yeni dönemde de sanatseverleri farklı programlarla buluşturacağını ifade etti.

Haber: Hüseyin Ağgül