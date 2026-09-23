Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Fatih Parkı’nda oyun oynayan çocuk, talihsiz bir kaza sonucu ayağını merdiven demirlerinin arasına sıkıştırdı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede parka ulaşan ekipler, çocuğun bulunduğu yerde güvenli bir çalışma başlattı.

İtfaiye Ekipleri Çalışma Başlattı

Merdiven demirleri arasında ayağı sıkışan çocuğun zarar görmemesi için dikkatli hareket eden itfaiye ekipleri, uygun ekipmanlarla demirleri açarak çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.

Ekiplerin kontrollü çalışması sonucu çocuk bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtarıldı. Olayda itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çocuğun ayağının sıkıştığı yerden çıkarılması sağlandı.

Fatih Parkı’nda yaşanan olay, çocukların oyun alanlarında karşılaşabileceği kazalara karşı dikkatli olunmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Haber: Emin Tezerdi

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