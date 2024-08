Hamas lideri İsmail Heniyye, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Hamas hareketi, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini duyurdu.

Haniye’ye düzenlenen alçak suikasta Türkiye'den de art arda tepkiler gelirken Demokrasi Parkı önünde toplananlar tepki göstererek, Hamas Lideri İsmail Heniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Toplanan kalabalık adına açıklama yapan İHH Adıyaman İl Başkanı Mücahit Tekin,"İsmail Haniye Ramazan ayının son günlerinde alçak Siyonistler tarafından üç evladı ve üç torunu şehit edildiğinde şöyle demişti; "benim çocuklarımın kanı, diğer mücahitlerin kanından daha değerli değildir, rabbim bana mübarek Ramazan Bayramı’nda şehit babası olma hediyesi verdi, daha ne olsun ki" yarabbi; bu nasıl bir iman ve teslimiyettir. Şehadetin mübarek olsun ey güzel insan. Şundan emin ol ki; seni şehit edenler, senden uzun yaşamayacaklar. Senin ömrün bitti ama mücadelen, Gazze zulümden kurtulana, mescidi aksa özgürleşene ve bağımsız Filistin kurulana dek bitmeyecektir. Değerli katılımcılar ve kıymetli basın mensupları. Artık tam anlamıyla söz bittiği yerdeyiz. Ailesi ve en yakınlarını rabbine kurban vermesi nedeniyle Ebu’ş şüheda yani şehitlerin babası olarak nitelendirdiğimiz büyük komutan ve aziz lider İsmail Heniyye’nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır. Şehit veren değil şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki; İsmail Heniyye’nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır. İsrail rejimi, İsmail Heniyye’yi şehit ederek hiçbir şey başaramamıştır, ancak aziz komutan Heniyye çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur. Liderleri şehit olan bir hareket asla yenilmez.

Dün şeyh Ahmed Yasin’i, Abdülaziz Rantisi’yi, ve daha nice değerli evladını şehit verse de sarsılmayan bilakis daha da büyüyen ve gönüllere kök salan Filistin mücadelesi bugün de mağlup olmayacaktır. Bizi ölümle korkutmak isteyenler çok iyi bilmelidir ki; biz şehadete aşığız. Biz şehadet aşkıyla yanıp tutuşuyoruz. Biz Evlad-ı Fatihan’ız.

Aziz Hazirun…Hamas lideri İsmail Heniyye bir konuşmasında “milyonlarca şehitle yürüyoruz Kudüs’e” ifadesini kullanmış ve bu davanın savaşçılarının sadece yerin üstüne olmadığını vurgulamıştı. Bugün bizler çok iyi biliyoruz ki; aziz komutan İsmail Heniyye erişmiş olduğu şehadet makamında Kudüs’ün ve tüm Filistin’in özgürlüğü için savaşmaya devam edecektir. Bizler de yüreği yanık Anadolu insanı olarak söz veriyoruz ki; şehit lider İsmail Heniyye’nin aziz hatırasına layık bir şekilde yerin üstünde savaşacağız. Bir an olsun durmayacağız. Bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Bulunduğumuz her konumu İsrail rejimine karşı bir cephe bileceğiz. Cephelerden asla kaçmayacağız. İslam coğrafyası ve yeryüzünün tamamını Siyonistler için yaşanılamaz bir hale getireceğiz. İsmail Heniyye’nin şehadetiyle daha da güçlenen Kudüs ve Filistin davamıza sımsıkı sarılacağız. Gün yas tutma günü değildir. Gün acı çekme günü değildir. Gün intikam günüdür. Siyonist İsrail rejimi ve onun tüm işbirlikçilerine karşı birleşme ve ahidleşme günüdür. Değerli katılımcılar; burada islam ülkelerinin liderlerine de seslenmek istiyoruz. ey İslam ülkelerinin liderleri; hepimiz bir olup tükürsek İsrail boğulur. "dedi.

"Aranızdaki suni ayrılıkları bir kenara bırakın ve Siyonist İsrail’e karşı birleşin. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız, iman etmedikçe de cennete giremezsiniz." diyen Başkan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hristiyanları ve Yahudileri kendinize dost edinmeyin. Aranızdaki suni ayrılıkları bir kenara bırakın ve Siyonist İsrail’e karşı birleşin. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız, iman etmedikçe de cennete giremezsiniz. Önce Müslümanlar olarak birbirinizi sevin. Sevin ki; birleşmenin önündeki en büyük engel ortadan kalksın. Müslümanlar; birbirini gerçek manada sevdiklerinde, mesele kökünden çözülecektir. Bu sevgi olursa, aradaki nifak tohumları kuruyacak, herkes birbirini doğru anlayacak, sınırlar kalkacak, insanlar kucaklaşacak, gönüller birleşecektir. Bu birleşme olunca; Müslümanlar birbirlerine yaslanacak, birlikte büyüyecek ve birlikte güçleneceklerdir. İşte o zaman, dünya beşten büyük olacak, adalet üzerine yeni bir dünya kurulacaktır. İşte o zaman İsrail’e öyle bir tokat vuracağız ki, bütün hayatı Gazze şeridi gibi gözlerinin önünden geçecektir. Allah yâr ve yardımcımız olsun."

Daha sonra tepkisini dile getiren HÜDAPAR Adıyaman İl Başkanı Mustafa Yetiş,"İsmail Heniyenin şehadet Günü dün gece saat gece 2, 3 sıralarında Tahran'da ikamet ettiği dinlendiği yerde Siyonizm’in attığı bir füzeyle şehit edildiğini vurgulayarak, “Rabbim şehadetini kabul etsin öncelikle. Fakat burada belki değinmemiz gereken 3 nokta var bunlardan 1 tanesi bu mektep şehadet mektebidir, bu mektep fedakarlık mektebidir ve bu fedakarlığı en öncelikle de bu mektebin liderleri vermektedir. Malumunuz Ramazan Bayramı'nda evlatlarını ve torunlarını şehit vermişti. Belki üzerinde durmamız gereken 2. nokta da bu Siyonizmin emperyalizmin ilk eylemi değil ve son eylemi de olmayacaktır. Bu gidişatta İslam alemi 100 Yıldır işgal altında Filistin toprakları 100 Yıldır işgal altında ve yüzyıldan beridir İslam alemi içerisinde direniş gösteren ne kadar mücadele veren harekat varsa veya lider varsa bakıyoruz ki genelde akıbetleri aynı olmuştur ve Siyonizm bu katliamlardan da asla geri durmamıştır. Pervasız bir şekilde bunları yapmıştır. 3. değinmemiz gereken nokta da belki malum dedi ki Tahran'da şehit edildi bu anlamlı bir mesajdır. Bütün İslam alemine anlamlı mesajdır. Burada 2 nokta var birincisi İslam alemi içerisinde 1 fitnesi kurmak isteniliyor eğer şu ana kadar yapmış olsalardı İsmail Haniyeyi Türkiye'de Katar'da veya başka bir yerde şehit edebilirlerdi ancak özellikle Tahran'ın seçilmiş olması çok manidardır. İslam alemi içerisine fitne sokmadır bu oyuna gelmememiz gerekiyor malum maalesef sabahtan beridir sosyal medyada bu oyuna alet olan veya bu bunu körükleyen 1 mecra görüyoruz bu çok tehlikeli bir mecradır zaten Siyonizmin İsrail'in emperyalizmin Amerika'nın Avrupa'nın bütün şer güçlerinin beslendiği noktada İslam aleminin içerisinde bulunduğu bu parçalanmışlıktır. Başka hiçbir şeyden güç almıyor bununla beraber 2. bir noktada İran'ı topyekûn bu savaşın içerisine çekmek arkasına Amerika'yı alarak Orta Doğu'yu ateşe vermektir. Amaç budur fakat bu demek değildir ki İslam alemi birleşmesin evet İslam alemi birleşsin çok yakın bir şekilde onlar nasıl ki sırt sırta vererek İslam alemine karşı 1 savaş içerisine girmişlerdir. Örtülü bir savaş içerisine girmişlerdir. İslam alemi de topyekûn bir şekilde bu savaşa karşı durmalı ve bu fitneyi orta Doğu'nun kalbinden söküp atmalıdır." Şeklinde konuştu.

Toplanan kalabalık daha sonra İsmail Heniyye için yüzlerce kişinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.



