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3 harfli marketlerin gıda terörizmi oluşturduğunu vurgulayan Bakkallar Odası Başkanı Muhammed Nuri Örs, “63 farklı iş kolunu etkileyen zincir süpermarketler, sadece bakkallara değil ülkeye de zararlıdır.” dedi.

Bursa’da 3 bin 600 civarında üyeleri olduğunu ve bu üyelerin bine yakınının kadın olduğunu belirten Bakkallar Odası Başkanı Muhammed Nuri Örs, üye sayısının oldukça fazla ve son dönemlerde bayanların bu mesleği sahiplenmesi ve bayan üyemizin binin üzerinde olmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Bursa’da ve Türkiye’de gıda sektörüyle uğraşan arkadaşlarımızın bitmesi mümkün değil. Ürün portföyünü iyi seçtiği sürece, karlılığını koruyabildiği sürece ayakta kalır. Genel sorunlarımız ve problemlerimiz var. Bursa Bakkallar Odası öncülüğünde, perakende yasası için çalışmalar yaptık. 2015 Tarihinde TBMM’den onaylanmayan bir yasadır. Bunun artık onaydan geçmesini istiyoruz. Esnafımız için sınırlandırma getirilmesini istiyoruz. İhtiyaca göre açılmasını ve kapanmasını istiyoruz. 3 harfli dediğimiz marketlerin artık gıda terörizmine dönüştüğünü görüyoruz. Kendi ellerimizle büyütmüş olduğumuz canavarı maalesef ki kontrol altına almakta zorlanıyoruz. Bu yasa çıkarıldığında kayıp ve kaçağın önüne geçileceğini ve devletin daha fazla vergi toplayacağını bir çok kez söyledik. Biz acil bir şekilde TBMM’den bu yasanın çıkmasını bekliyoruz. Diğer birçok sorunla birlikte SGK’nın BAĞ-KUR sisteminde 9 bin iş gününün olması bizim esnafımızı ciddi anlamda zorluyor. Bunun 7 bin 200 güne düşmesini istiyoruz. Meclis’te konu ile alakalı çalışmalar var" diye konuştu.

“KENDİ ELLERİMİZLE BÜYÜTTÜĞÜMÜZ CANAVARI KONTROL ALTINA ALMAKTA ZORLANIYORUZ”

Zincir marketlerin her birinin 12 binden fazla şubesinin olduğuna dikkat çeken Örs, “3 harfli marketler sadece bakkallara değil, ülkeye de zararlıdır. İktidarlara da zararı olacaktır ve oluyor da zaten. Bugün enflasyona baktığınızda beş tane 3 harfli market sayabilirsiniz, her birinin şube sayısı ise 12 binin üzerindedir. Bu şekilde devam ederse esnaf teşkilatı ciddi problem yaşar. Çünkü sadece gıda satmıyorlar. Bu marketler araba yedek parçasından, ev aletlerine kadar ürün satıyorlar. Böylece 63 tane iş kolunu etkiliyorlar. Bunların hızlı bir şekilde kontrol altına alınması gerekiyor. Kendi ellerimizle büyütmüş olduğumuz canavarı maalesef ki kontrol altına almakta zorlanıyoruz" dedi.