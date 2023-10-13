Tahmini Okuma Süresi: dakika

İçişleri Bakanlığı, bir çetenin daha çökertildiğini duyurdu. Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes' operasyonları kapsamında 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini sosyal medya hesabından duyuran Bakan Ali Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kamuoyunda Bulutlar olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut’un yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyona ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1712700752689275308

Şüphelileri yakalamak için Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars olmak üzere 8 ilde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Şantaj ve Rüşvet' suçlarını işlemek suretiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, hangi büyüklükte olursa olsun halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacaklarının altını çizdi.