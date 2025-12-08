Adıyaman'da yaşanan üzücü bir olayda, haber görüntüsü almaya çalışan AA muhabirleri, polis ekiplerinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Yaşanan müdahale basın camiasında büyük tepki çekerken, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri de konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Bu saldırının basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbe olduğunu ifade eden Başkan İşeri, yaptığı açıklamada; 'Görevi başında kamuoyunu bilgilendirmek için çalışan Anadolu Ajansı muhabirlerimizin polis memurları tarafından darp edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Polislerin, görevini yapan basın emekçilerine tekme ve yumruklarla saldırmasının hangi akla hizmet ettiği anlaşılır değildir. Bu olay sadece iki gazetecimize yapılmış bir saldırı değil, basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir.

Yaşanan bu çirkin saldırının sorumluları bir an önce tespit edilmeli ve gerekli hesap sorulmalıdır. Basın mensuplarına yönelik hiçbir baskı, saldırı ya da engelleme kabul edilemez. Gazeteciler toplum adına görev yapmaktadır. Bugün AA muhabirlerine yapılan bu saldırıyı kınıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz' dedi.

Başkan İşeri, basın mensuplarının çalışma koşullarının güvence altına alınması gerektiğini de belirterek, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Kaynak : PERRE