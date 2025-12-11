Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarına bir yenisini ekledi. 3'üncü yardım konvoyunun uğurlama törenine AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Ahmet Aslan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, İl Müftüsü Ramazan Tolan, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, İHH İl Başkanı Behçet Atila, alimler, kanaat önderleri, kurum amirleri, STK temsilcileri, Suriyeli muhacirler, bağışçılar ve gönüllüler katıldı.

Şanlıurfa halkının yoğun desteğiyle hazırlanan konvoy, dualar eşliğinde yola çıktı. Konvoyda toplam 5 TIR, kış şartlarında en çok ihtiyaç duyulan battaniye, sünger, nevresim ve bebek maması gibi insani yardım malzemelerini taşıyor.

'Kış günü Gazzeli kardeşlerimizi soğukta aç susuz bırakmayacağız'

Tören sırasında konuşan Şanlıurfa İHH İl Başkanı Behçet Atila, Gazze'de zorlaşan kış koşullarına dikkat çekerek, 'Şanlıurfa'mızın hayırsever insanları büyük bir fedakârlık örneği göstererek bu yardımları kısa sürede topladı. Allah hepsinden razı olsun. Bu tırlar en kısa sürede Gazze'ye ulaşacak ve kardeşlerimizin yaralarına merhem olacak' dedi.

İHH Şanlıurfa Şubesi, daha önce de iki ayrı konvoyla Gazze'ye yardım ulaştırmıştı. Vakıf, kısa süre içinde 4'üncü konvoyu göndermek için hayırseverlerden destek talep ediyor.

Kaynak : PERRE