145 İmar Değişikliği Belediye Meclisi’nden Geçti

Deprem sonrası imar planlarında yapılması talep edilen değişikliklere ilişkin toplam 303 başvuru dosyasından 145’i, Belediye Meclisi tarafından onaylandı. Onaylanan değişiklikler, ilan ve askı sürecinin ardından yürürlüğe girdi. Plan ve Proje Müdürlüğü, yönetmeliklere uygun olarak hazırladığı bölgesel revizyon imar planlarıyla başvuru sürecinin hızlandırılmasına katkı sağladı.

2 Bin 148 Davaya Teknik Rapor Hazırlandı

Deprem nedeniyle açılan imar ve yapılaşma odaklı davaların hızlı sonuçlanabilmesi amacıyla teknik ekiplerce 2 bin 148 dava dosyası incelendi. Gerekli bilgi ve belgelerle birlikte teknik raporlar hazırlanarak ilgili mahkemelere sunuldu. Bu çalışmalarla, yargı sürecinde yaşanabilecek gecikmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Başkan Tutdere: “Amacımız Depreme Dirençli, Yaşanabilir Bir Kent”

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, yerinde dönüşüm başvurularının son tarihi olan 30 Haziran’a kadar, belediye bünyesindeki tüm ekiplerin yoğun mesaiyle çalıştığını belirterek şu açıklamada bulundu:

“Hemşehrilerimizin güvenli ve sağlıklı konutlara bir an önce kavuşması, Belediye olarak en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda yerinde dönüşüm projelerine ilişkin tüm süreçleri titizlikle takip ediyor, imar planı değişikliklerini vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırıyoruz. Depremin yaralarını hep birlikte sararken, bürokratik engelleri asgariye indiren, şeffaf, adil ve çözüm odaklı bir yaklaşımı esas alıyoruz. Teknik ekiplerimiz ve ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde çalışarak Adıyaman’ı depreme dirençli, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent haline getirme hedefiyle var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Kaynak : PHA