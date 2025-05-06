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Erdoğan’dan Özel’e 'geçmiş olsun' telefonu

Erdoğan’dan Özel’e 'geçmiş olsun' telefonu

Ziyaretin, Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceği, görüşmede; bölgesel ve küresel gelişmeler ile güncel siyasi konuların ele alınması bekleniyor.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, saat 18.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. ANKARA (İGFA) - Erdoğan ve Bahçeli görüşmesine ilişkin açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

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