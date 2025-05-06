Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin ardından ağır yıkıma uğrayan Adıyaman’ın Zey Köyü’nü ileri mühendislik teknikleri kullanarak kayalık zemin üzerine yeniden inşa etti. Bakan Kurum, “Hayallerin ötesini inşa etmeye devam…” mesajıyla yeni köyün görüntülerini paylaştı.ANKARA (İGFA) - Adıyaman’ın Merkez ilçesine bağlı Zey Köyü, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, zemin etüdü sonrası belirlenen kayalık bölgedeki 135 dönümlük alanda köyü yeniden inşa etti. Projelendirilen 107 köy evinin hepsi tamamlandı. 87 köy evinde yaşam başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Hayallerin ötesini inşa etmeye devam…” mesajıyla tamamlanan köy evlerine yerleşen vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Proje sorumlusu Servet Yılmaz, 3+1 olarak projelendirilen her ev için 750 metrekare parsel alan tahsis edildiğini belirtirken, "Ekiplerimiz zemin sınıfı, taşıma gücü yüksek olan yerleri seçti. Kaya üzerine konutlar yerleştirildi. Statik hesaplar ona göre yapıldı. 45 santimlik radye temel yapıldı. O yüzden herkesin içi rahat. Ada içi yollar, kaldırımlar, ibadet alanları, sosyal tesis alanları, 100 metreküplük yeni içme suyu deposu yapıldı. Ada dışı elektrik, kanalizasyon, içme suyu alt yapılarının hepsi bitti. Şu anda köyümüzde hiçbir problem yok" dedi.

Yeni evlerini çok beğendiklerini, “Eve geldik, ayakkabıyla girmeye kıyamadık” sözleriyle anlatan Hüseyin Uzun, "İşte meydan işte eser. Burası Zey köyü değil Paris olmuş” ifadelerini kullandı. Zeliha Uzun ise, “Allah devletimizin ciğerini yakmasın. ‘Yapamıyor’ diyenler baksınlar, yapan nasıl yapmış… En güzel, kral evler yapmışlar. Villa gibi. Şehir evlerinden bile güzeller" dedi.