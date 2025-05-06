İlk kitabı “Sessiz Düşler” ile şiir okurlarından olumlu yorumlar alan Ağca, ikinci eserinde daha derinlikli bir anlatım sunmayı hedeflediğini belirtti. Kitabın yayımlanmasının ardından kısa sürede okuyucuların ilgisini çektiği gözlemlendi.

“Asıl Engeller Zihinlerde Başlar”

Yazarlık süreciyle ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Mehmet Ağca, şu ifadeleri kullandı:

“İlk şiir kitabımda beklentileri tam karşılayamadığımı düşündüğüm için ikinci kitabımı çıkardım. Umarım bu kez beğenirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum.”

“Engelsiz Ruhunun Şiirleri”, şairin engeller karşısındaki kararlılığını ve içsel gücünü yansıtan bir eser olarak öne çıkıyor. Şiirlerinde yalın bir dil ve güçlü bir duygu aktarımı göze çarparken, eser farklı yaş gruplarından okuyuculara hitap ediyor.

Kitap Satışta

Kitap, çevrimiçi kitap satış platformu Kitapyurdu üzerinden okurlara sunulmuş durumda. Eser hakkında detaylı bilgiye ve satın alma bağlantısına aşağıdaki linkten ulaşılabiliyor:

Kaynak : PHA