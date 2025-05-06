Adıyaman’da Taziyeler 9-11 Mayıs Tarihleri Arasında Kabul Edilecek

Sırrı Süreyya Önder için memleketi Adıyaman’da da taziye programı düzenlenecek. Aile tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 9-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Adıyaman Merinos Taziye Evi’nde taziyeler kabul edilecek. Aile, bu vesileyle hastane sürecinden bugüne kadar acılarını paylaşan ve dayanışma gösteren tüm dostlara teşekkürlerini iletti.

Tedavi Süreci ve Vefat

Sırrı Süreyya Önder, bir süredir İstanbul'da özel bir hastanede akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. 4 Mayıs 2025 tarihinde, 62 yaşında hayatını kaybeden Önder için ilk resmi tören 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlendi. Törenin ardından Önder’in cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne getirildi ve burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

TBMM’de Anma Töreni Düzenlenecek

7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, TBMM Başkanvekilliği görevini de yürütmüş olan Sırrı Süreyya Önder için bir anma töreni düzenlenecek. Törene siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, dostları ve yakınlarının katılması bekleniyor.

Kaynak : PHA