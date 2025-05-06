2 Mayıs’ta meydana gelen don olayı nedeniyle sahada incelemede bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, Şube Müdürü Kaffar Tuncer ve İlçe Müdürü Selim Yıldırım ile birlikte Kahta’ın Yelkovan Köyünü ziyaret ederek incelemede bulundu.

Ziyaret sırasında, hububat alanlarında, badem bahçeleri, zeytinlikler ve bağlarda detaylı incelemelerde bulunuldu.

İl Müdürü Akkan, yaptığı açıklamada, “Tarım sektörümüz, bölgemizin ekonomik yapısında büyük bir öneme sahip. Dolu yağışının meydana getirdiği zararları yerinde görmek ve çiftçilerimizin sorunlarını dinlemek için buradayız." dedi.

Akkan, tarım sigortası yaptırmanın gerekliliğine, üretim planlaması yapmanın önemine değinerek, ayrıca zirai don, dolu gibi doğal afetlere karşı önlem olarak kullanılan ve yüzde 50 hibe desteği bulunan don savar, dolu savar gibi sistemler hakkında bilgi verdi.

Kaynak : PHA