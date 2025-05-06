"Kayıtdışıyla Mücadele Gerekli, Ancak Yöntemler Gözden Geçirilmeli"

Hisarcıklıoğlu’nun açıklamaları, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında “OSB’lerin, hallerin ve büyükşehirlerin giriş-çıkışlarına vergi memuru yerleştirileceği” yönündeki beyanlarının ardından geldi. TOBB Başkanı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Vergi denetimine karşı değiliz. Kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz. Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı. Girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı. Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri arttırılamaz. Hakkaniyet de sağlanamaz.”

İş Dünyasından Yöntem Eleştirisi

Açıklamasıyla, vergi denetimlerinin sistematik ve adil bir zeminde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, uygulamada “güvensizlik ortamı” oluşturacak yöntemlerden kaçınılması gerektiğine dikkat çekti. İş dünyası temsilcileri, denetimlerin iş barışını bozacak şekilde değil, kayıtlı ekonomiye geçişi teşvik edecek yapıcı mekanizmalarla yürütülmesi gerektiğini belirtiyor.

Şimşek Ne Demişti?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede çok daha kararlı olacağız. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarında artık kalıcı maliyecilerimiz olacak. OSB’lerde, hallerde her girişe vergi denetim elemanı koyacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından iş dünyasından gelen ilk güçlü tepki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan geldi.

Vergi Reformu Tartışması Sürüyor

Bakanlık nezdinde sürdürülen vergi reformu çalışmalarının yanı sıra, iş dünyası temsilcileri de katılımcı ve teşvik edici bir vergi sistemi talep ediyor.

Kaynak : PHA