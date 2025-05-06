“55 Milyar Dolar Harcandı, Bedelini Halk Ödüyor”

Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının engellenmesine yönelik adımları eleştirerek, bu süreçte yaşanan ekonomik kaybın yaklaşık 55 milyar dolar olduğunu belirtti. “Bu parayı 86 milyona böldüğümüzde, kişi başı 25 bin lira düşüyor. Erdoğan’a inanan yüzde 25 de bu bedeli ödüyor” ifadelerini kullandı.

“Emekli Zammı Eridi, Asgari Ücret Alım Gücünü Kaybetti”

Ekonomik krizin etkilerine değinen Özel, enflasyon karşısında eriyen maaşlara dikkat çekti. “Asgari ücret 22 bin liradan 19 bin lira alım gücüne geriledi. Emekli maaşına yapılan 2 bin liralık zam tamamen eridi” diyen Özel, TÜİK verileri ile ENAG verilerinin uyumsuzluğuna da işaret etti.

“Mehmet Şimşek Darbenin Finansörü”

CHP lideri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i de hedef aldı. Şimşek’in 55 milyar doları “bugünler için biriktirdik” sözlerini hatırlatarak, “O günden beri bu darbenin mali ayağıdır” dedi. Şimşek’in yurtdışına kaçması halinde bunun peşini bırakmayacaklarını da söyleyen Özel, “Billboardlara darbenin finansörü olduğunu yazacağız. Gittiği her ülkede anlatacağız” ifadelerini kullandı.

“Depreme Karşı Ortak Çalışma Çağrısı”

Özel, 23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan depremi hatırlatarak, “Allah’a şükür can kaybı olmadı ama siyasi bir şov yapıldı. AKOM’daki koltuk İstanbullunun seçtiği Ekrem Başkan’ın koltuğudur” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir kez daha çağrıda bulunan Özel, “Deprem Bakanlığı kurulmalı. Tüm partilerin temsilcileriyle bu alanda birlikte çalışmalıyız. Aksi halde mezar başında ağlamaktan başka çaremiz kalmaz” diye konuştu.

“Kanal İstanbul Rant Projesidir”

CHP lideri, Kanal İstanbul Projesi'ne dair de sert eleştirilerde bulundu. Proje kapsamında yapılan konutların hukuken yok hükmünde olduğunu savunan Özel, “24 bin konut yapıldı ama bunları hangi gariban Katarlılara vereceksiniz?” sorusunu yöneltti.

“Sandıkta Hesaplaşacağız”

Konuşmasının sonunda “CHP korkmaz, sinmez, geri çekilmez” diyen Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimi için halktan destek istedi. “Sandığı önümüze, adayımızı yanımıza istiyoruz. Bu ülkeye yeniden umudu biz getireceğiz. Kurtuluş irademizde, iktidar milletimizdedir” sözleriyle çağrısını yineledi.

Kaynak : PHA