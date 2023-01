Gazeteciler günü için mesaj yayınlayan Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, “Mesleğini kamu yararı gözeterek ifa eden, kamuoyunu tarafsız ve şeffaf haberle buluşturan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları; vatandaşlarımızı bilgilendirmenin yanı sıra onların talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir kamusal görevi yerine getirmektedirler. Yazılı ve görsel faaliyetlerin yanı sıra bilişim çağının yaşandığı günümüzde sanal ortamda da ciddi bir ilerleme kaydeden basınımız; gündeme taşıdıkları konularla geçmişten günümüze ülkemizin ve ilçemizin gelişmesine, güçlenmesine çok değerli katkılar sunmaktadır. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimizin mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve her konuda haberdar etmek için verdikleri mücadele takdire şayandır” ifadelerini kullandı.

Son olarak Ünsal, “Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir” ilkesinden hareketle çalışmalarını büyük bir fedakârlıkla devam ettiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.