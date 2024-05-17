Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sincik ilçesine gitti. Vali Varol önce Sincik Belediyesini ziyaret ederek Belediyenin ilçe merkezinde yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Mehmet Korkut’tan bilgiler aldı. Daha sonra AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan ile beraber Sincik ilçesine bağlı köyler için yapılan 176 adet köy evinin yapıldığı alanda incelemelerde bulunarak devam eden inşaat çalışmaları hakkında yüklenici firmadan bilgiler aldı.

“Diyaliz Ünitesi hizmete sunuldu”

Sincik’te böbrek yetersizliği çeken diyaliz hastaları için son derece önemli bir konu olan diyaliz ünitesinin açılması ile birlikte diyaliz tedavisi gören hastalar artık Adıyaman Merkez ve çevre illere gitmek durumunda kalmayacak. AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan ile birlikte Sincik Devlet Hastanesi bünyesinde açılan diyaliz ünitesini gezerek ziyaret eden vali Varol hastalara acil şifalar diledi.

Kaynak : PHA