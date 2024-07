Adıyaman temasları kapsamında Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana deprem bölgesine yönelik inşa ve ihya çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, "Valiliğimiz, Belediyemiz, STK’larımız ve vatandaşlarımızın desteğiyle, afetten bu yana depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve onları yeni yuvalarına kavuşturmak için önemli mesafe kat ettik. Asrın felaketinden etkilenen Adıyaman’ımızı da her yönüyle kalkındırmaya devam edeceğiz. Şehrimizin, tarihi ve sosyal yapılarını ayağa kaldıracak, inşallah Adıyaman’ımızı, 2025 yılında eski canlılığına kavuşturacağız." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen afet bölgelerine yönelik mesaisini sürdürüyor.

Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin yanı sıra milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Bakanlık bürokratlarıyla Afet Koordinasyon Toplantısında bir araya geldi.

Bakan Kurum, toplantıda, depremin ardından şehrin inşa ve ihya çalışmalarının yanı sıra, talep ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

"Adıyaman’ımızı, her yönüyle kalkındıracağız"

Toplantıda, birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bakan Kurum, “Valiliğimiz, Belediyemiz, STK’larımız ve vatandaşlarımızın desteğiyle, afetten bu yana depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve onları yeni yuvalarına kavuşturmak için önemli mesafe kat ettik. Asrın felaketinden etkilenen Adıyaman’ımızı da her yönüyle kalkındırmaya devam edeceğiz." dedi.

"Bize düşen çalışmaları bir an önce bitirmek, eksik varsa tamamlamaktır"

Bakan Murat Kurum, 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana deprem bölgesine yönelik inşa ve ihya çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, “Şehir merkezinde 4 bin 500 konut teslim edildi. Kırsalda, 39 bin 500 konutumuzun inşasına başladık. Bize düşen bu çalışmaları bir an önce bitirmek, eksik varsa tamamlamaktır. Şehrimizin, tarihi ve sosyal yapılarını ayağa kaldıracak, inşallah Adıyaman’ımızı, 2025 yılında eski canlılığına kavuşturacağız." diye konuştu.



Kaynak : PHA