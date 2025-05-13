Sekiz Mahallede Yoğun Mesai

Yapılan planlamalar doğrultusunda Mehmet Akif, Barbaros, Turgut Reis, Fatih, Yavuz Selim, Yeşilyurt, Kayalık ve Yeni Sanayi mahallelerinde bozulmuş yolların iyileştirilmesine yönelik eş zamanlı müdahaleler gerçekleştiriliyor. Dolgu malzemesiyle düzlenen yüzeyler, asfalt yama çalışmalarıyla hem yayalar hem de araç sürücüleri için güvenli bir hale getiriliyor.

Altyapıdan Üstyapıya Koordineli Çalışma

Fen İşleri Müdürlüğü, altyapı çalışmaları sona eren mahallelerde yolları frezeleme yöntemiyle asfalt serimine hazır hale getirirken, asfalt serimi tamamlanan bölgelerde kaldırım ve kilit parke döşeme işlerine de hız verdi. Belediye, bu çalışmalarla Adıyaman’daki trafik akışını rahatlatmayı ve mahallelerin fiziksel standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Başkan Tutdere: “Yaşanabilir Bir Adıyaman İçin Çalışıyoruz”

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, vatandaşların taleplerini dikkate alarak ulaşımı daha konforlu hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Tutdere açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşım güvenliğini sağlamak adına yollarımızı iyileştirme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz, şehrin dört bir yanında özveriyle çalışarak bozuk zeminleri onarıyor; dolgu ve yama işlemleriyle daha konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturuyor. Hedefimiz, Adıyaman’ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek.”

Adıyaman Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcak asfalt uygulamaları ve kaldırım düzenlemelerine öncelik vererek kent genelinde konforlu ve güvenli ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak : PHA