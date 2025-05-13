Yeni Mahalle 2615. Sokak’ta saat 17.00’de gerçekleştirilecek açılış töreniyle birlikte, deprem sonrası iyileşme sürecine katkı sunacak önemli bir merkez daha halkın hizmetine sunulmuş olacak.

Açılış Programında Neler Var?

Etkinlikte; Protokol konuşmaları, açılış kurdelesi kesimi, tanıtım gezisi, ikramlar ve çocuklar ile gençlere yönelik etkinlikler yer alacak.

Organizasyonu gerçekleştiren dernekler adına yapılan açıklamada, depremin ardından yalnızca fiziksel yaraların değil, toplumsal hafızadaki izlerin de iyileştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“6 Şubat’ın ardından, yüreğimizde derin izler bırakan bir şehrin yeniden umutla yeşermesi için çıktığımız bu yolda; gençlerimize, kadınlarımıza ve çocuklarımıza nefes olacak bir adımı birlikte atıyoruz. Bu anlamlı günde sizin varlığınız bize güç verecek, umut verecek.”

Toplumsal Dayanışmanın Sembolü Olacak

Yetkililer, kurulacak merkezin bir çocuğun neşesi, bir gencin hayali, bir ailenin huzuru için inşa edildiğini ve uzun vadede Adıyaman’da sosyal dayanışmanın somut adreslerinden biri olacağını ifade etti.

Amaç, Umudu Kalıcı Hale Getirmek

Projenin temel amacının, deprem sonrası toplumsal dayanışmayı artırmak, özellikle gençlere ve ailelere yönelik kalıcı bir dayanışma zemini oluşturmak olduğu belirtildi. Merkezde düzenlenecek eğitim, sosyal destek ve kültürel faaliyetlerle Adıyaman’daki çocukların, gençlerin ve kadınların yaşam kalitesine katkı sunulması hedefleniyor.

Tüm halkın davetli olduğu açılış töreniyle birlikte, “Amsterdam’dan Adıyaman’a: Gençliğe Umut Olmaya” sloganı, yalnızca bir mesaj değil, fiilen atılmış bir dayanışma adımı olarak da sahada karşılık bulmuş olacak.

Kaynak : PHA