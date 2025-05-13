Vatandaşlar TBMM'ye Seslendi: “Projenin Kaderi Belli Olsun”

Adıyaman Merkez’de mülkiyeti bulunan yurttaşların bir araya gelerek oluşturduğu Mülk Sahipleri Platformu, projeye dair süregelen belirsizlik nedeniyle çeşitli kamu kurumlarına başvurdu. Ancak net bilgi alamayan platform üyeleri, Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Dr. Erdoğan Altubaş ve yönetimiyle irtibata geçerek, kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirilmesi ve projenin akıbetinin açıklığa kavuşması amacıyla TBMM'de gensoru önergesi verilmesini talep etti.

CHP’li Emir Gensoruyu Veriyor

Mülk sahiplerinden gelen çağrılar doğrultusunda hazırlanan yazılı soru önergesinin, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir tarafından TBMM’ye sunulacağı bildirildi. Önergede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yazılı olarak yanıtlaması istenen şu sorular yer aldı:

Adıyaman Çarşı ve Meydan Düzenleme Projesi’nin 2., 3. ve 4. etapları iptal mi edilmiştir? Eğer iptal edilmediyse, bu etapların yapımına ne zaman başlanacaktır? Projeye ilişkin kamuoyuna resmi bir takvim ya da açıklama yapılması planlanmakta mıdır? Projenin tüm etaplarıyla tamamlanabilmesi için merkezi bütçeden ayrılan bir kaynak bulunmakta mıdır? Projenin genişletilerek sürdürülmesi ve daha kapsayıcı hâle getirilmesi yönünde Bakanlığınızın bir çalışması mevcut mudur? Adıyaman halkı tarafından büyük destek gören bu projenin tamamlanması için Bakanlığınız, yerel yönetim ve diğer kamu kurumları arasında nasıl bir koordinasyon yürütülmektedir? Deprem sonrası büyük yıkıma uğramış iller arasında Adıyaman’ın kent merkezine yönelik bu denli önemli bir projede geri planda kalmasının nedeni nedir?

“Belirsizlik Ticari ve Sosyal Hayatı Felç Ediyor”

Mülk sahipleri, mevcut durumun Adıyaman şehir merkezindeki esnafın yeniden ayağa kalkmasını geciktirdiğini, özel yatırımların ertelendiğini ve halkta derin bir umutsuzluk yarattığını ifade ediyor. “Depremde kaybettiklerimiz yetmedi, şimdi de ihmal nedeniyle ekonomik olarak ikinci bir yıkım yaşıyoruz” diyen mülk sahipleri, projenin akıbetine ilişkin netlik sağlanması ve tüm etapların hızla tamamlanmasını talep ediyor.

Kent Konseyi: “Adıyaman’ın Merkezine Sahip Çıkın”

Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Dr. Erdoğan Altunbaş da yaptığı değerlendirmede, şehir merkezinin ekonomik ve sosyolojik açıdan yeniden toparlanabilmesi için projenin tüm etaplarının tamamlanmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak, “Adıyaman halkı, bu projenin takipçisidir. Hükümetin ve Bakanlığın artık kamuoyunu bilgilendirmesi ve açık bir takvim sunması gerekiyor” dedi.

Bakanlıktan Açıklama Bekleniyor

Kamuoyunda yoğun tepkiye neden olan bu belirsizliğe ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor. Projenin diğer etaplarının iptal edilip edilmediği, ertelenip ertelenmediği veya yeniden revize edilip edilmediği soruları ise hâlâ yanıtsız.

Kaynak : PHA