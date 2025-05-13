"Barış dili konuşulmalı, kucaklayıcı bir anlayış hâkim olmalı"

Toplumsal barışın yalnızca belli bir kesimin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunun altını çizen Anaç, “Barış dili konuşulmalı; ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir anlayış hâkim olmalıdır” dedi. Türkiye’de yıllardır süren çatışmalı ortamın hem toplumsal hem de siyasal derin yaralar açtığını ifade eden Anaç, bu süreçte diyalogun öne çıkmasının kalıcı çözümler için elzem olduğunu belirtti.

"Silahların susması, tarihi bir fırsattır"

PKK’nın silah bırakma kararını, Türkiye için “tarihi bir fırsat” olarak değerlendiren Mehmet Anaç, bu sürecin güvenlikten öte, toplumsal yaraların sarılması açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Anaç, “PKK’nın silah bırakması ve toplumsal uzlaşıyı esas alan diyalogların gelişmesiyle şekillenecek bir barış süreci, yalnızca güvenlik açısından değil, yıllardır süren acıların ve çatışmaların sona ermesi için de tarihi bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

"Şiddet çıkmazdır, çözüm TBMM çatısı altındadır"

Açıklamasında demokratik siyasetin gücüne de dikkat çeken Anaç, çözüm adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu hatırlattı. “Hak aramanın yegâne yolu demokratik siyasetten ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çatısı altındaki temsil mekanizmalarından geçmektedir. Şiddet, çözüm değil çıkmazdır” diyen Anaç, şiddetin gölgesinde ne demokrasinin gelişebileceğini, ne ekonominin büyüyebileceğini ne de gençlerin umutla geleceğe bakabileceğini ifade etti.

"Artık analar ağlamasın, çocuklar öksüz kalmasın"

Anaç, özellikle savaşın çocuklar ve kadınlar üzerindeki yıkıcı etkisine de vurgu yaparak, “Bu millet artık anaların ağlamadığı, çocukların öksüz kalmadığı kalıcı bir barış istemektedir. Halkımız, gençleri dağlarda ellerinde silahlarla değil; eğitim kurumlarında ellerinde kalemlerle görmek istiyor” şeklinde konuştu.

"Özgürlük, huzur, adalet ve kardeşlik egemen olmalı"

Mehmet Anaç, Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan herkesin ortak arzusu olan huzurlu bir gelecek hayalini şöyle ifade etti:

“Bu topraklarda özgürlüklerin, huzurun, adaletin ve kardeşliğin egemen olduğu bir ülke hayal ediyoruz. Geleceğe umutla bakan, barış içinde olan bir toplum özlemiyle herkes yaşamak istiyor. Artık söz barışın olmalı. Artık gelecek hepimizin ortak yarını olmalı.”

Kaynak : PHA