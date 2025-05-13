“Terörsüz Türkiye Takdimiyle Milleti İkna Edemezsiniz”

Partisinin genel merkezinde düzenlediği toplantıda konuşan Yavuz Ağıralioğlu, terörsüz Türkiye söyleminin bir “maskeye” dönüştüğünü savunarak, “Hiç kimse terörlü bir Türkiye istemez ama terörün bitmesi uğruna millete rağmen, şehitlere rağmen yürütülen bu süreç kabul edilemez. Terörsüz Türkiye dedikleri şey, evlatlarımızın katillerinin aklanmasıysa, biz bunu asla kabul etmeyiz” dedi.

“PKK Türk Milletinin Dengi Değildir”

Ağıralioğlu, açıklamasında PKK'nın Türkiye Cumhuriyeti devletiyle eşit tutulmasına karşı çıktı:

“PKK Türk milletinin dengi değildir. HDP, Türk milletinin mütekabili değildir. Biz terörden korkmuyoruz, biz sizin ferasetsizliğinizden endişe ediyoruz.”

“PKK’dan Tebessüm Esirgemeyenler Bizi Kandan Beslenmekle Suçluyor”

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı ve hükümet yetkililerine hitaben şu sözleri kullandı:

“PKK’ya tebessüm ediyorsunuz. Öcalan’a kurucu önder diyorsunuz. Biz sadece kaygılarımızı dile getirdiğimizde bizi kandan beslenmekle suçluyorsunuz. Dün PKK’ya kızarak siyaset yapıyordunuz, bugün PKK'yı yanınıza çekip milliyetçilere kızarak siyaset yapıyorsunuz.”

“Şehitler Kongresi Toplansın”

Ağıralioğlu, siyasi liderlerin sürece dair açıklamalarına tepki gösterirken sembolik bir çağrıda da bulundu:

“Yenikapı Meydanı'nda kalabalıklar topluyorsunuz. Bir de şehitlerinizi toplayın. Şehitler kongresi toplansın, gaziler kongresi toplansın, haysiyet kongresi toplansın.”

“İmralı’ya Teşekkür, Milletin Vicdanına Hakaret”

PKK’nın kongre metninde Öcalan’a teşekkür edilmesine tepki gösteren Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

“Bu metin devletin gözünden kaçamaz. Gözetim altında yazıldığı belli. Öcalan’a teşekkür edilen bir metnin, devletin en üst makamlarınca ‘müjde’ gibi karşılanması milletin vicdanına hakarettir.”

“Süreç Referanduma Gitmeli”

Anahtar Parti lideri, sürecin toplumsal meşruiyete sahip olması için referandum yapılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Meşruiyetinizi kaybettiniz. Bu süreci yürütürken seçmenden aldığınız yetkiyi aşarak hareket ediyorsunuz. Bu yüzden hakem millettir. Bedeli ödeyen milletse, karar da milletin olmalıdır.”

“Şehit Ailelerinin Onayını Aldınız Mı?”

Ağıralioğlu, açıklamasında şehit ailelerinin ve gazilerin sürece tepkisiz kalamayacağını ifade etti:

“Şehit analarından, gazilerden rıza aldınız mı? Evladını bir günle kaybeden anaya ne diyeceksiniz? Bu süreci ancak bu kadar kötü idare edebilirdiniz.”

“Barış Havariliğiyle Katiller Meşrulaştırılıyor”

Ağıralioğlu, terör örgütüne yönelik “barışçı dilin” halkta karşılık bulmadığını savunarak şöyle devam etti:

“Mayıs şehitleri diyorlar. Barışı hediye ettikleri adamlar bizim evlatlarımızın katilleri. PKK’lılar şehitse bizimkiler ne? Biz cihatta mıyız?”

“PKK Düşmanımız, Kürtler Kardeşimiz”

Açıklamasının sonunda terörle Kürt halkını ayrıştıran Ağıralioğlu, şunları söyledi:

“PKK bizim düşmanımızdır, Kürtler bizim kardeşimizdir. 40 yıldır teröre kurban verdik ama bir gün dahi Kürt halkına düşmanlık etmedik.”

“Ortadoğu'da Devlet Vaadiyle Ayartılan Herkes Kullanıldı”

Ortadoğu'daki etnik çatışmalara da değinen Ağıralioğlu, uluslararası güçlerin bölgedeki grupları kullandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Ortadoğu'da kendisine devlet kurdurulmuş, sonra ihanete uğramış çok millet var. PKK da aynı sonu yaşayacak. Bugün verilen destekler yarın başlarına bela olacaktır.”

“Dış Türkler Kadar Dış Kürtler de Bizim Mesuliyetimizdir”

Türkiye’nin dış politikadaki eksiklerine de dikkat çeken Ağıralioğlu, “Bizim dış Türkler hassasiyetimiz kadar dış Kürtler mesuliyetimiz de olmalıydı. Bu boşluğu İngilizler, Amerikalılar, İsrailliler doldurdu” ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, PKK’nın silah bırakma ve fesih kararına karşı hükümeti sert şekilde eleştirerek referandum talebini güçlü bir şekilde yineledi. Ağıralioğlu, “Milletin iradesi yok sayılarak barış olmaz. Bu sürecin gerçek sahibi millet olmalıdır” diyerek sürecin demokratik meşruiyetinin sağlanması çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA