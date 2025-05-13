Kahta Otogarı bahçesinde kurulan istasyon, ilçede çevre dostu ulaşımın yaygınlaşması adına bir başlangıç niteliği taşıyor.

Yeni şarj istasyonunu ilk deneyimleyen vatandaşlar ise hizmetten oldukça memnun kaldıklarını ifade etti: “Kahta’da bu tür bir altyapının eksikliği uzun süredir hissediliyordu. Şimdi hem çevreye duyarlı bir tercih yapabiliyor hem de ekonomik açıdan tasarruf sağlıyoruz. Bu hizmetin ilçenin diğer bölgelerine de yayılmasını umut ediyoruz. Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yaptığı açıklamada projenin çevresel duyarlılığı artırmayı ve sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmeyi hedeflediklerini belirtti. Hallaç, “İklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. Daha yaşanabilir, daha temiz bir Kahta için somut adımlar atmamız şart. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, çevre dostu ve akıllı ulaşımı desteklemek amacıyla Kahta Otogarı’na ilçemizin ilk elektrikli araç şarj istasyonunu kurduk. Bu altyapının ilk örneğini ilçemize kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz bu hizmeti ilçemizin farklı noktalarına da taşıyarak daha geniş kitlelere ulaştırmak. Önümüzdeki dönemde, belediyemize ait diğer kamuya açık alanlara da benzer istasyonlar kurarak hemşehrilerimizin elektrikli araçlara yönelmesini destekleyeceğiz. Bu sayede ilçemizin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine de önemli katkılar sunacağız. Belediyemiz, teknoloji ve çevreyi buluşturan yenilikçi projelerle Kahta’yı geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edecek. Hayırlı olsun,” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA