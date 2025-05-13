İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını değerlendirdi.

Bakan Yerlikaya, bu gelişmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşu sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1922197590193344934

“Terör bitiyor. Bugün gelinen nokta, Türk’üyle Kürt’üyle 86 milyonun dirayeti ve millet iradesinin zaferidir” diyen Bakan Yerlikaya, sürecin kardeşlik, huzur ve birliğin önünü açan tarihi bir adım olduğunu vurgularken, bu zaferin tüm milletin ortak başarısı olduğunu ifade ederek, yeni bir dönemin başladığını dile getirdi.