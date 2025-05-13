Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı mücadelesi sonucu PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararını değerlendirdi.

Başkan Yavaş, bu durumu Türkiye’nin teröre aman vermeyen politikalarının bir başarısı olarak gördüğünü belirterek, “Terörsüz Türkiye hepimizin özlemi. Ancak vatandaşlarımızı üzecek hiçbir tavize, terör örgütüyle pazarlık görüntüsüne izin verilemez” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Yavaş, binlerce şehidin canı pahasına gelinen bu noktada, şehitlerin ruhlarının ve ailelerinin asla üzülmemesi gerektiğini vurguladı.

Sürecin şeffaf, hukuka ve anayasal düzene bağlı şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade eden Başkan Yavaş, “Bu sürecin yegâne adresi TBMM’dir. Yetki, denetim ve irade milletin temsil edildiği bu çatı altında şekillenmeli. Gerekirse düzenlemeler referanduma götürülerek halkın kararı alınmalı” dedi.

https://twitter.com/mansuryavas06/status/1922188955644260714

Ayrıca, Lozan Anlaşması’nın vatanın tapusu ve bir arada yaşamanın teminatı olduğunu kaydeden Başkan Yavaş, “Bu gerçek hiçbir şartta tartışma konusu yapılamaz” diyerek sürece dair hassasiyetlerini dile getirdi.