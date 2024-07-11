6 Şubat depreminde ağır yıkıma neden olan iller arasında ilk sırada yer alan Adıyaman'daki devam eden çalışmaları yerinde incelemek üzere gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u Havaalanında Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç.Dr.İshak Şan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ve STK ile siyasi parti temsilcileri karşıladı.

Bir dizi temaslarda bulunmak ve Kalıcı Deprem konutları, Köy Evleri ile Yerinde Dönüşüm projelerini incelemek üzere gelen Bakan Kurum, ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Bakan Kurum daha sonra Vali Osman Varol'dan çalışmalar hakkında brifing alarak devam eden yatırımları inceledi.



Kaynak : PHA