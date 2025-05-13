Bunlar da ilginizi çekebilir

Çalıştay kapsamında; kültürel mirasın korunması, ekoturizm ve inanç turizmi gibi başlıklar masaya yatırılacak. Ayrıca, depremin ardından turizm altyapısında yaşanan kayıpların telafi edilmesine yönelik çözüm önerileri de değerlendirilecek.

Amaç: Turizmin Geliştirilmesi ve Kalıcı Stratejiler

“Adıyaman Valiliği ile Üniversitemiz iş birliğinde düzenlenen bu önemli çalıştayın açılış programında sizleri aramızda görmekten onur duyarız.”

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, çalıştay davet metninde şu ifadelere yer verdi:

Perre Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilecek çalıştayın açılışı 16 Mayıs 2025 Cuma günü saat 09.00’da yapılacak. Çalıştay, akademisyenler, yerel yöneticiler, sektör temsilcileri ve STK’ların katılımıyla iki gün sürecek.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.