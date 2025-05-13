Açılış 16 Mayıs’ta

Perre Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilecek çalıştayın açılışı 16 Mayıs 2025 Cuma günü saat 09.00’da yapılacak. Çalıştay, akademisyenler, yerel yöneticiler, sektör temsilcileri ve STK’ların katılımıyla iki gün sürecek.

Program Akışı

16 Mayıs 2025 Cuma

09.00 – 10.00: Protokol Konuşmaları

10.15 – 11.30: Grup Çalışmaları (1. Oturum)

11.45 – 12.30: Öğle Yemeği

14.00 – 17.30: Grup Çalışmaları (2. Oturum)

17.30 – 18.30: Moderatörlerin Grup Görüşlerini Sanal Ortamda Derlemesi

19.00 – 20.00: Gala Yemeği

17 Mayıs 2025 Cumartesi

10.00: Sonuç Raporlarının Sunulması

Rektör Keleş’ten Davet

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, çalıştay davet metninde şu ifadelere yer verdi:

“Adıyaman Valiliği ile Üniversitemiz iş birliğinde düzenlenen bu önemli çalıştayın açılış programında sizleri aramızda görmekten onur duyarız.”

Amaç: Turizmin Geliştirilmesi ve Kalıcı Stratejiler

Çalıştay kapsamında; kültürel mirasın korunması, ekoturizm ve inanç turizmi gibi başlıklar masaya yatırılacak. Ayrıca, depremin ardından turizm altyapısında yaşanan kayıpların telafi edilmesine yönelik çözüm önerileri de değerlendirilecek.

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Kaynak : PHA

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