Açılış 16 Mayıs’ta
Perre Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilecek çalıştayın açılışı 16 Mayıs 2025 Cuma günü saat 09.00’da yapılacak. Çalıştay, akademisyenler, yerel yöneticiler, sektör temsilcileri ve STK’ların katılımıyla iki gün sürecek.
Program Akışı
16 Mayıs 2025 Cuma
09.00 – 10.00: Protokol Konuşmaları
10.15 – 11.30: Grup Çalışmaları (1. Oturum)
11.45 – 12.30: Öğle Yemeği
14.00 – 17.30: Grup Çalışmaları (2. Oturum)
17.30 – 18.30: Moderatörlerin Grup Görüşlerini Sanal Ortamda Derlemesi
19.00 – 20.00: Gala Yemeği
17 Mayıs 2025 Cumartesi
10.00: Sonuç Raporlarının Sunulması
Rektör Keleş’ten Davet
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, çalıştay davet metninde şu ifadelere yer verdi:
“Adıyaman Valiliği ile Üniversitemiz iş birliğinde düzenlenen bu önemli çalıştayın açılış programında sizleri aramızda görmekten onur duyarız.”
Amaç: Turizmin Geliştirilmesi ve Kalıcı Stratejiler
Çalıştay kapsamında; kültürel mirasın korunması, ekoturizm ve inanç turizmi gibi başlıklar masaya yatırılacak. Ayrıca, depremin ardından turizm altyapısında yaşanan kayıpların telafi edilmesine yönelik çözüm önerileri de değerlendirilecek.
Kaynak : PHA