16.660 Adet Sentetik Ecza Yakalandı

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplam 16.660 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ele geçirilen sentetik hapların piyasaya sürülmeden önce tespit edilmesi, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

İki Şahıs Tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.Ç. ve M.C. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten Açıklama: Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede taviz verilmeyeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ile mücadelemiz, halkımızın desteğiyle kararlılıkla sürecektir. Gençlerimizi zehirlemeye çalışan hiçbir yapıya geçit verilmeyecektir.”

Kaynak : PHA