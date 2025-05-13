Ağır Suçlardan Hükümlü Şahıslar Yakalandı

Adıyaman polisi tarafından yürütülen operasyonlarda, kamu güvenliğini tehdit eden suçlardan aranan şahıslar da yakalandı. Yakalananlar arasında:

Hırsızlık suçundan M.A., hakkında 14 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası,

Hırsızlık suçundan F.Ç., hakkında 12 yıl hapis cezası,

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan H.H., hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası,

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan A.F., hakkında 7 yıl 11 ay hapis cezası,

Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan H.Y.A., hakkında 7 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıslar yer aldı.

Toplam 31 Şahıs Yakalandı

İl genelinde yapılan eş zamanlı uygulamalar sonucunda, farklı suçlardan aranan toplam 31 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Emniyet Müdüründen Mesaj: “Suçlulara Göz Açtırmayacağız”

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, toplumun huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız süreceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Halkımızın güvenliğini tehdit eden, adalet önünden kaçan kişilerin sokaklarımızda yer bulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Adaletin tecellisi için tüm birimlerimizle gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.”

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, benzer uygulamaların kent genelinde belirli periyotlarla devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA