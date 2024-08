Kaza, akşam saatlerinden Adıyaman- Kahta yolu Hasancık mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü aynı yolda ilerleyen bir kamyonun sıkıştırması ile kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole uçtu. Kazada, sürücü M.Y. (37) ile yanındaki S.B. (41) hafif yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Y. ve S.B., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan M.Y. ve S.B., Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil ise vinçle çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA