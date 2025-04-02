DEVA Partisi'nden Uyuşturucu Tepkisi: “Bu Ateş Herkesin Bağrına Düşebilir”

Anaç yaptığı yazılı açıklamada, uyuşturucunun yalnızca bireyi değil, aileleri ve toplumun tamamını etkileyen ciddi bir tehdit haline geldiğini vurguladı. Uyuşturucunun insanın aklını, bedenini ve ruhunu bozduğunu belirten Anaç, “Bu madde kişiyi bağımlı hale getiriyor, iradesini yok ediyor ve hem kendisine hem çevresine zarar veriyor” dedi.

“Uyuşturucu Okul Önlerinde Kol Geziyor”

Uyuşturucunun toplumun her alanına yayıldığını kaydeden Anaç, il ve ilçelerde neredeyse her gün bu konuda kötü haberler geldiğini söyledi. Özellikle okulların önünde, kafelerde ve çarşı-sokakta gençlere uyuşturucu temin edildiğini öne süren Anaç, "Ortaokul çağındaki çocuklara dahi uyuşturucu satılabiliyor. Bunlara destek olan, finansman sağlayan, koruyan kimler?" diye sordu.

“Emniyet ve Kurumlar Derhal Harekete Geçmeli”

Anaç, uyuşturucunun nereden geldiğinin ve kimler tarafından organize edildiğinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade ederek Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıda bulundu. “Bu kadar uyuşturucunun satılmasına göz yumuluyorsa, sorumlular neden halen ortaya çıkarılmıyor? Ana kaynağı kurutup failleri adalete teslim etmek gerekiyor,” dedi.

“Bu Mücadele Toplumsal Bir Sorumluluktur”

Uyuşturucuyla mücadelenin sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir görev olduğunu belirten Anaç, başta Milli Eğitim olmak üzere kamu kurumlarının da bilinçlendirme çalışmalarını artırması gerektiğini söyledi. Sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve siyasi iradenin iş birliği içinde acil bir eylem planı geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

“Gençler Ölmesin, Analar Ağlamasın”

Açıklamasının sonunda kamuoyuna ve yetkililere çağrıda bulunan Anaç, "Yeter artık, gençlerimiz ölmesin, yuvalar yıkılmasın, çocuklar yetim kalmasın, anaların gözyaşları akmasın. Bu sorun hepimizin sorunudur ve bu ateş bir gün göz yumanların da bağrına düşebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA