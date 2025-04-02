“Milli Ekonomiyi Zayıflatmaya Kimseye İzin Vermeyiz!”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son dönemdeki boykot çağrılarının siyasi bir manipülasyon olduğunu ifade eden Resul Kurt, "Bu tür çağrılar kısa vadede bir mesaj gibi görünse de uzun vadede üretimi sekteye uğratır, binlerce çalışanın işini kaybetmesine neden olur ve yatırım ortamını bozar," dedi.

“Boykotlar Emperyalizme Hizmet Eder”

Kurt açıklamasında, güçlü bir ekonominin bağımsız bir devletin temel taşı olduğunu vurgularken, boykot çağrılarının dış güçlerin amaçlarına hizmet ettiğini savundu. “Siyasi hesaplarla yapılan bu tür açıklamalar, binlerce emekçimizin ekmeğiyle oynamaktır,” diyen Kurt, Özgür Özel’in çağrısını “sorumsuzluk” olarak niteledi.

“Sanayici, Esnaf, Çiftçi ve İşçiyi Hedef Alan Anlayışı Reddediyoruz”

Milletvekili Kurt, açıklamasında Türkiye ekonomisinin siyasi çekişmelere kurban edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin esnafını, sanayicisini, çiftçisini ve işçisini hedef alan bu anlayışı reddediyoruz. Ekonomimize zarar vermek isteyenlere karşı hep birlikte durmalıyız.”

"Birlikte Üretmeye ve Büyümeye Devam Etmeliyiz"

Türk milletinin tarih boyunca birlik ve beraberlikle zorlukların üstesinden geldiğini hatırlatan Kurt, "Bugün de aynı ruhla yerli üretimi ve istihdamı desteklemeye devam etmeliyiz. Ülkemizin menfaatleri her şeyin önünde gelmelidir," dedi.

Açıklamasının sonunda tüm vatandaşları sağduyuya davet eden Resul Kurt, milli ekonomiyi hedef alan her türlü çağrıya karşı duracaklarını ve Türkiye’nin ekonomik istikrarını savunmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : PHA