Eskiyen kültürde, işlerin şiddet yöntemiyle hal olunacağına olan inanç çok kuvvetliydi. Acı ki buna inanmaya devam eden azımsanmayacak kadar insan ve özellikle de yönetici aramızda var olmaya devam ediyor! Bunun temel nedeni “ben” duygusu ve “yetersizlik”. İkisi birleşince karşımıza kriz ve kaos çıkıyor. Bunu ortak akıl (yönetişim) ile yönetmek yerine ibrikçi başılık yapmaya kalkışınca, sorun karman-çorman olur ve hepten içinden çıkılmaz hal alır.

“Ben” yetişme tarzıyla alakalı. “Yetersizlik” nepotizmle (kayırmacılık) alakalı. “İbrikçi başılık” (eğitim şekli+narsizm+nepotizm) hepsiyle alakalı. Ülkemizde ibrikçi başı çok. Bu, üzülmemize neden olsa da durum maalesef böyle! Dünya çapında gelişmiş birçok şirket “dediğim dedik çaldığım düdük” lakırdısını bırakalı çok olmuş. Olmuş da dünya devi olmuşlar. İşin sırrı olan liyakati anlamış ve uyguluyorlar. Nepotizmi neredeyse tamamen yok edip olaya objektif, adil ve insan odaklı bakınca, kazancını da katlayarak arttırmış ve yoluna durmaksızın devam ediyorlar.

Ülkemizde de yok mu güzel uygulamalar diye sorulabilir. Buna yapay zekadan da faydalanarak yaptığım araştırmalara göre elbette diyebileceğimiz ve derlediğim örnekleri sizlerle paylaşacağım. Konu, çalışanın mutluluğu. Bunu sağlamak aslında kolay. İşyerlerimizi insana yaraşır iş ortamına dönüştürünce, mobbing ortadan kalkıyor ve sorun çözülerek mutlu çalışan beraberinde üretim ve kaliteyi getiriyor. Yani enerji boşa akmıyor! İşveren de bunun için yatırım yapmıyor mu?

Hadi başlayalım. Çalışan mutluluğu, sadece iş yerindeki verimliliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda çalışanların psikolojik ve fiziksel sağlığını destekleyerek işyerindeki bağlılıklarını da güçlendirir. Son yıllarda, dünya genelinde ve Türkiye’de birçok firma, çalışanlarının mutluluğunu ve motivasyonunu artırmak amacıyla çeşitli uygulamalar geliştirmektedir. Bu uygulamalar genellikle fiziksel aktivite, sosyal alanlar, psikolojik destek ve iş-yaşam dengesi gibi unsurları içermektedir.

Aşağıda, çalışan mutluluğu için spor ve oyun alanları, yüzme havuzları, yürüyüş alanları, bilardo masası, masa tenisi, ibadet ve dinlenme alanları gibi olanaklar sunan bazı firmalar ve bunların yaptığı uygulamalar yer almaktadır. Bunlar: Turkcell, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Vodafone Türkiye, Koç Holding, Ford Otosan, ASELSAN ve Baykar Teknoloji, Türkiye’nin en önde gelen firmalarındandır.

1- Turkcell: Çalışan memnuniyeti için spor olanakları ve fitness salonlarında yoga, plates dahil birçok etkinlik ile çalışanın fiziksel sağlıklarını desteklemektedir. Esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma imkanı sunarak, çalışanların iş-yaşam dengelerini sağlamalarına yardımcı oluyor. Çalışanlarına düzenli sağlık taramaları ve psikolojik destek hizmetleri sunarak çalışanlarının stresle başa çıkabilmesi için çeşitli rehberlik hizmetleri de sağlanmaktadır. Çalışanların aile yaşamını desteklemek için aile izinleri ve çocuk bakımı desteği gibi politikalar geliştirilmiştir.

2. Garanti BBVA: Çalışanlarının mutluluğunu ve verimliliğini artırmak için, çalışanlarına ücretsiz spor salonu üyelikleri ve sağlıklı yaşam programları sunuyor. Çalışanlarının kariyer gelişimlerini desteklemek için sürekli eğitim ve gelişim programları düzenleyerek kişisel gelişim ve liderlik eğitimleri de sunmaktadır. Çalışanlarının birbirleriyle daha iyi ilişkiler kurabilmesi için sosyal etkinlikler ve takım aktiviteleri düzenliyor. Bu etkinlikler, çalışanların stres atmalarına ve işyerinde daha güçlü bir bağ kurmalarına yardımcı olur. Esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma olanakları sunarak, çalışanlarının iş-yaşam dengesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

3. Yapı Kredi: Çalışan mutluluğunu artırmaya yönelik çalışanlarına spor salonu üyelikleri ve fitness imkanları sunulmaktadır. Ayrıca, sağlıklı yaşam için çeşitli seminerler ve etkinlikler düzenlenmektedir. Başarıyı ödüllendiren ve çalışanları takdir eden bir ödül sistemine sahiptir. Bu sistem, çalışanların motivasyonunu artırır. Çalışanlarının psikolojik sağlığını önemseyerek, stresle başa çıkabilmeleri için danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Çalışanlarına iş-yaşam dengelerini sağlamaları adına esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma fırsatları sunulmaktadır.

4. Vodafone Türkiye: Çalışan memnuniyeti için çalışanlarına spor salonu üyelikleri, yoga dersleri ve fitness olanakları sunar. Bu tür imkanlar, çalışanların fiziksel sağlıklarını desteklerken, aynı zamanda iş stresini atmalarına da yardımcı olur. Çalışanlarının kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli eğitimler ve seminerler düzenler. Ayrıca, liderlik gelişim programları ve kariyer geliştirme fırsatları da sunulmaktadır. Çalışanlarının aile yaşamını desteklemek için aile izinleri, çocuk bakımı desteği gibi olanaklar sunmaktadır. Çalışanlar için düzenlenen sosyal etkinlikler, takım çalışmasını ve işbirliğini teşvik eder. Ayrıca, şirket içindeki sosyal aktiviteler çalışanların stres atmalarını sağlar.

5. Koç Holding: Türkiye’nin en büyük ve en köklü şirketlerinden biridir. Çalışan mutluluğu için çalışanlarının sağlıklarını ön planda tutar ve düzenli sağlık taramaları, psikolojik danışmanlık hizmetleri sunar. Ayrıca, ruhsal sağlık desteği ve stres yönetimi eğitimleri de verilmektedir. Çalışanlarına spor salonu üyelikleri ve fitness imkanları sunar. Ayrıca, düzenli olarak sağlıklı yaşam seminerleri ve aktiviteleri organize eder. Çalışanlarının ailevi ihtiyaçlarını desteklemek için esnek izin politikaları ve çocuk bakımı desteği sunar. Çalışanların aile yaşamını dengelemeleri için çeşitli imkanlar sağlanmaktadır. Çalışanlarının birbirleriyle daha yakın ilişkiler kurabilmesi için çeşitli sosyal etkinlikler ve takım çalışmaları düzenler.

6. Ford Otosan: Çalışanlarının mutluluğunu artırmak için çalışanlarının sağlıklarını desteklemek amacıyla düzenli sağlık taramaları ve check-up programları sunar. Çalışanlarına spor salonu üyelikleri ve fitness programları sunar. Ayrıca, çalışanlar için yürüyüş parkurları ve açık alan spor imkanları da mevcuttur. Çalışanlarının ruhsal sağlığını desteklemek için psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Çalışanlarının kariyer gelişimlerini desteklemek için eğitim programları, liderlik gelişim seminerleri ve kariyer planlaması yapılmaktadır.

7. ASELSAN: Çalışan mutluluğu için çalışanlarına spor salonu ve fitness olanakları sunmaktadır. Ayrıca, sağlıklı yaşam seminerleri ve aktiviteleri düzenlenmektedir. Çalışanlarının stresle başa çıkabilmesi için psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunar. Çalışanlarına esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma imkanları sunarak, iş-yaşam dengelerini sağlamalarına yardımcı olur. Çalışanlarının teknik ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla sürekli eğitim programları düzenler.

8. BAYKAR Teknoloji: Çalışanlarının iş yerindeki verimliliğini artırmak ve genel mutluluğunu sağlamak amacıyla çeşitli uygulamalara imza atmıştır. Spor desteği ve etkinlik imkanı, masa tenisi, bilardo ve oyun alanları ofis çalışanlarının zihinsel ve fiziksel sağlıklarını desteklemek için önemli bir uygulamadır. Çalışanlar için belirli dönemlerde spor etkinlikleri ve yarışmalar düzenlenmektedir. Bu etkinlikler, çalışanların stres atmalarına ve birbirleriyle sosyal bağlar kurmalarına yardımcı olmaktadır. İşyerinde daha samimi ve güçlü bir ekip ruhu oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Psikolojik destek hizmeti, çalışanların iş yerindeki stresle başa çıkmalarına, daha sağlıklı bir zihinle çalışabilmelerine imkan sağlar. Çalışanlarının sağlıklarını korumak amacıyla düzenli sağlık taramaları ve check-up programları düzenler. Çalışanlarına esnek çalışma saatleri sunarak, iş ve özel yaşamlarını dengede tutmalarına yardımcı olmaktadır. Aile yaşamını da önemseyen aile dostu politikalar, çalışanların iş-yaşam dengesini daha rahat bir şekilde kurmalarını sağlar. Kariyerlerini geliştirmeleri için hem teknik hem de kişisel gelişimi destekleyici eğitim programları ile potansiyel liderlerini yetiştirmek için liderlik eğitimleri ve mentorluk programları sunar. Kariyerlerinde ileriye gitmeleri şirketin de büyümesine katkıda bulunmaktadır. Başarı gösteren çalışanlarına ödüller ve teşekkür belgeleri sunar. Bu ödüller, çalışanların motivasyonunu artırır ve başarılarının takdir edilmesini sağlar. Ayrıca, şirkette teşekkür kültürü de oluşturmaktadır. Belirli dönemlerde çalışanlarının aileleriyle katılabilecekleri aile etkinlikleri, çalışanların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmelerini sağlar ve aile içindeki bağları güçlendirir.

Sonuç

Türkiye’de gelişmiş pek çok firma, çalışanlarının mutluluğunu ve sağlığını desteklemek için çeşitli uygulamalar geliştirmektedir. Spor salonları, sağlık taramaları, psikolojik destek, esnek çalışma saatleri, sosyal etkinlikler ve çalışan gelişim programları gibi uygulamalar, çalışanların işyerinde daha mutlu, sağlıklı ve verimli olmalarını sağlamaktadır. Bu tür uygulamalar, sadece çalışanların motivasyonunu artırmakla kalmaz, aynı zamanda şirketlerin verimliliğini ve uzun vadeli başarılarını da destekler.

İsmail Akgün

Eğitimci-Yazar, MEYAD Genel Başkanı

www.mobbingdernegi.org.tr

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