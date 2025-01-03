Adıyaman’da Devlet Su İşleri’nin tarım, enerji, hizmet ve çevre ile ilgili çalışma ve yatırımları masaya yatırıldı.

Adıyaman Valiliği Toplantı Salonu’ndaki toplantı Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında, Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış, İshak Şan ve Hüseyin Özhan’ın katılımları ile gerçekleşti. Toplantıya ayrıca bazı siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, STK temsilcileri, Ziraat Oda başkanları ile basın mensupları katıldı.

DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru profesyonel bir sunum gerçekleştirdi. Son derece güzel görseller, detay bilgiler ile çalışmalar aktarıldı.

Doğrusu çok ciddi çalışmalar, çok ciddi paralar, çok kapsamlı düşünülmüş projeler anlatılırken ağzımız açık dinledik desem yalan olur. Çünkü oldukça aşina olduğumuz, sık sık adını duyduğumuz, yabancı olmadığımız projelerdi.

Sunum sonunda yapılan değerlendirmelerde de zaten bazı basın mensupları bu projelerin çoğuna 20-30 yıl önce başlandığını, bu projeler ile ilgili olarak defalarca –müjdeli- haberler yapıldığını aktardılar.

Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşları arasında yer alan Devler Su İşleri’nin, Adıyaman’da birçok baraj, gölet, arazi toplulaştırma, tarımsal ve içme suyu çalışmaları yürüttüğünü bir kez daha dinlemiş olduk.

Verilen bilgileri dinlerken bir yandan da aklımda yılan hikâyesine dönen çalışmalar geçiyordu. Bölge Müdürü baraj yapımlarından bahsederken bende aklımdan Türkiye’nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı’ndan ne kadar istifade ettiğimizi düşünüyordum.

Kenan Evren zamanında temeli atılan Atatürk Barajı ne zaman düşünülmüş, etüt ve projelendirmesi temel atmadan kaç yıl önce başlamış bilmiyorum. Yuvarlak hesap yaparsak 50 yıl diyebiliriz. O günden bu güne Devletin devasa paraları buraya yatırıldı. Adıyaman bir ilçe, onlarca köy, binlerce hektar arazi, Kommagene’nin başkanti Samosata’nın tarihi kalıntıları, ilçe halkının hatıraları ve yaşanmışlıklarını feda etti. Devletimize helal hoş olsun da, Adıyaman bu barajdan ne kadar faydalanabildi. Yanı başımızda duran hazır birikmiş baraj suyundan ne kadar arazi suluyoruz ki, yeni barajların yapımından bahsediyoruz.

Elde avuçta Samsat’ta yapılan sulama pompaj istasyonu ile yapılan 2800 hektar alanda sulama. Oda son birkaç yıldır. Yapılan iki pompadan biri ancak devrede, kör topal bir şeyler yapılıyor elhamdülillah. Ufak tefek bireysel sulamanın dışında barajın neyinden faydalanıyoruz merak ediyorum.

Neredeyse on yıl önce dönemin Milletvekili Ahmet Aydın’ın verdiği bilgiler ışığında Samsat 2. Etap sulama proje ihalesine çıkıldığı haberini bizzat ben yapmıştım. Bugün Bölge Müdürümüzün açıklamalarından bununla ilgili bir arpa boyu yol alınmadığını anladık.

Nitekim Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat’ta benim gibi düşünmüş olacak ki, bütün bu anlattıklarımı teyit eden serzenişlerde bulundu. Halil beyi kendi partisinin vekilleri huzurunda doğruları açık yüreklilikle dile getirmesinden dolayı kutluyorum.

2003-2025 yılları arasında Adıyaman iline toplam 21.136.000.000 TL yatırım yapıldığı söylendi. Yahu bu para Sanayiye, turizme veya başka neye yatırsaydık Adıyaman ihya olurdu.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve milletvekillerinin iyi niyetli, gayretli çalışmalarını oldukça değerli buluyorum ama DSİ’nin şimdiye kadar yaptığı o kadar çalışmanın meyvelerini göremediğimizden görseller, istatistikler ve rakamların inandırıcı gelmediğini belirtmek isterim.

Allah’tan ki Adıyaman DSİ şubesinin başında başarılı, azimli ve sorunlara pratik çözümler bulabilen Mehmet Emin Ertürk gibi bir yönetici var. Yoksa Adıyaman’ın hali yamandı.

Sonuç itibari ile proje, baraj, çalışma ve yatırım çok, işi sonuçlandırma, meyvesinden faydalanma yok.

Fahrettin Çelik