İmamoğlu’nun mesajı, avukatı Mehmet Pehlivan aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

“Adalet, insanın yaşadığına dair vicdani bir ihtiyaçtır”

İmamoğlu mesajında, adaletin insan hayatındaki yeri ve hukukçuların bu anlamdaki sorumluluğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

“Çok kıymetli avukat dostlarım, insan için yaşam kaynağı tarifi yapıldığında farklı ihtiyaçlar doğrultusunda hava, su gibi temel ihtiyaçlar sıralanabilir. Ben, insanın ‘yaşıyorum’ diyebilmesi için asıl ihtiyacının adalet olduğunu düşünüyorum. Adalet, yaşamın temel unsurudur.”

“Mesleğinizi kirletenlere karşı durmak artık tarihsel bir sorumluluk”

İmamoğlu, mesajının devamında son dönemde avukatlık mesleğine yönelik güven sarsıcı gelişmelerin yaşandığına dikkat çekerek, avukatların yalnızca adaletin teminatı değil, aynı zamanda meslek onurunun da koruyucusu olduğunu belirtti:

“Sizler mesleğinizi ‘adalet’ duygusunun, prensiplerinin tesis edilmesi için yerine getiren insanlarsınız. Son dönemde size çok önemli bir sorumluluk daha düşmektedir: Mesleğinizi farklı statülerde kirletenlere karşı mücadele vermek. Eminim başaracaksınız, hep birlikte başaracağız.”

Tutuklu İmamoğlu’ndan “birlik” vurgusu

Tutukluluğu devam eden Ekrem İmamoğlu, mesajını birlik ve kararlılık vurgusuyla tamamladı. Hukukun üstünlüğünü savunan tüm avukatlara duyduğu güveni dile getirerek, "Bu mücadeleyi omuz omuza verirsek, adaletin yeniden toplumun ortak paydası haline gelmesini sağlayabiliriz" ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu’nun Mesajı, Avukatlar Günü’nde Geniş Yankı Uyandırdı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun mesajı, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde hem hukuk çevrelerinde hem de siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı. İmamoğlu’nun özellikle “mesleği kirletenlere karşı mücadele” vurgusu, son dönemdeki yargı bağımsızlığı tartışmalarıyla birlikte değerlendirildi.

Kaynak : PHA