Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde sağlık yatırımlarıyla dikkat çeken Adıyaman, kapsamlı projelerle ayağa kalkıyor

Yatak Sayısı Yeniden Arttı: Hedef 10 Binde 30 Yatak

Deprem öncesinde il genelinde 1.431 olan yatak sayısının afet sonrası 988’e kadar düştüğünü aktaran Şan, yeni yatırımlarla bu sayının 2024 yılı itibarıyla 1.556’ya yükseldiğini kaydetti. Türkiye ortalamasının üzerinde seyreden 10 bin kişiye 23,9 yatak oranının, devam eden projelerle birlikte 30’a çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Tamamlanan 12 Yeni Sağlık Tesisi Hizmete Girdi

Milletvekili Şan, 2024 yılı içinde tamamlanarak hizmete giren sağlık yatırımlarını şöyle sıraladı:

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ek Binası

Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi

Fizik Tedavi Servis ve Ünitesi

Kahta 20 Ünitli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Merkezde 3 Aile Sağlığı Merkezi

112 Acil Sağlık İstasyonları

Besni Şambayat Aile Sağlığı Merkezi

Besni Kızılin Köyü Sağlık Evi

Toplamda 12 sağlık tesisinin hizmete girdiğini belirten Şan, bu yatırımların halkın sağlık hizmetine erişimini ciddi şekilde artırdığını kaydetti.

Yeni Hastaneler ve Birinci Basamak Tesislerde Büyük Hamle

Dünya Bankası fonuyla yapılacak 16 Aile Sağlığı Merkezi için ihale ve proje süreçlerinin tamamlandığını açıklayan İshak Şan, bunların kısa sürede inşasına başlanacağını duyurdu. Ayrıca:

150 yataklı merkez Devlet Hastanesi inşaatının devam ettiği

Altınşehir Devlet Hastanesi için arsa tahsisinin tamamlanarak projelendirme aşamasına geçildiği

Yeni yerleşim alanlarında çelik konstrüksiyon yapılarla birinci basamak tesislerin hızla inşa edileceği bilgilerini paylaştı.

Evde Sağlıkta Rekor Seviyeler

2024 yılı itibarıyla Adıyaman’da evde sağlık hizmetlerinden 3.232 hasta yararlandı. Bu hastalara toplam 30.360 ziyaret gerçekleştirildiğini belirten Şan, özellikle yaşlı, engelli ve kronik hastaların sağlık hizmetine erişimi açısından bu uygulamanın büyük kolaylık sağladığını söyledi.

112 Acil Hizmetleri Güçleniyor: 66 Ambulansla 40 İstasyonda Hizmet

Şan, kent genelinde 40 noktada konuşlanan 112 Acil Sağlık istasyonlarında 66 tam donanımlı ambulans ile hizmet verildiğini belirtti. Yeni istasyon yatırımlarının da sürdüğünü aktardı.

Görüntüleme ve Tıbbi Cihaz Altyapısı Yenilendi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne:

128 kesitli yeni Bilgisayarlı Tomografi cihazı

Anjiyografi cihazı

İnme (felç) merkezi kurulum çalışmaları

Yeni açılan Fizik Tedavi Servisi ve Ünitesi

PET-CT ve kemoterapi ünitesi ile güçlendirilmiş Onkoloji Merkezi

Işın tedavisi cihazı (Linac) gibi yatırımların yapıldığını belirten Şan, il dışına sevklerin azaltıldığını ve tanı-tedavi süreçlerinde büyük kolaylık sağlandığını kaydetti. Kahta Devlet Hastanesi'ne de anjiyo cihazı kurulum çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi.

“Adıyaman’ın Sağlık İhtiyaçlarını Uzun Vadeli Planlıyoruz”

Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, sağlık alanındaki yatırımlara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman, 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşadı. Ancak bizler bu şehri ayağa kaldırmak ve halkımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için durmaksızın çalışıyoruz. Hükümetimizle birlikte ortaya koyduğumuz güçlü irade sayesinde Adıyaman’ı bölgesel bir sağlık merkezi haline getiriyoruz. Sadece bugünün değil, geleceğin sağlık ihtiyaçlarını da karşılayacak bir altyapıyı kuruyoruz. Onkoloji Tanı Merkezi, İnme Merkezi, yeni hastaneler ve birinci basamak sağlık yatırımlarıyla Adıyaman’ın sağlıkta güçlü bir şehir olacağına inanıyoruz.”

Kaynak : PHA