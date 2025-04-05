Genel Başkanlık Yarışı: Özgür Özel ve Ümit Uysal Aday

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Genel Başkanlık için adaylığını açıkladı. CHP Tüzüğü’ne göre genel başkan adayı olabilmek için kurultay delegelerinin yüzde 5’inin imzası gerekiyor. Bin 323 delegenin oy kullanacağı kurultayda adaylık için 67 imza yeterli olacak.

Kurultayda Seçim Heyecanı

Kurultayda 60 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu için de seçim yapılacak. Seçimler, CHP’de gelenek olduğu üzere “çarşaf liste” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Edinilen bilgilere göre, Genel Başkan Özgür Özel, mevcut PM üyelerinin büyük bölümüne anahtar listesinde yer verecek. Parti kulislerinde, anahtar listede 8 ila 10 kişilik bir değişikliğin olabileceği, bazı mevcut MYK üyelerine ise yeni görev tekliflerinin sunulacağı konuşuluyor.

Divan Başkanlığı için Bülent Nuri Çavuşoğlu Önerildi

Kurultayın Divan Başkanlığı görevine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun önerileceği öğrenildi. Kurultay saat 10.00’da başlayacak ve gün boyunca konuşmalar ve seçimlerle devam edecek.

Özel’den Birlik Mesajı: “Egemenlik Milletindir”

Kurultayda konuşma yapması beklenen Genel Başkan Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan sürece değinerek, “birlik ve beraberlik” mesajı vereceği belirtiliyor. Özel’in kurultay konuşmasında “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” vurgusu yapması bekleniyor.

İmamoğlu’ndan Cezaevinden Mektup: “Ne yaparlarsa yapsınlar başaracağız”

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da kurultay öncesinde delegelere bir mektup gönderdi. Mektubunda partililere kararlılık çağrısı yapan İmamoğlu, “İlkelerimiz ışığında yolumuza devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar başaracağız” ifadelerine yer verdi.

Kurultay Mitingle Taçlanacak

CHP Genel Başkanı Özel’in çağrısıyla, kurultay günü saat 16.00’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde “Ankara Mitingi” düzenlenecek. Vatandaşlar kurultay salonunun dışına kurulacak dev ekranlardan kurultayı takip edebilecek.

Önceki Genel Başkanlara Davet

Özgür Özel, kurultay öncesinde kendisinden önce CHP Genel Başkanlığı yapmış olan Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak kurultaya davet etti. Davetlere olumlu dönüşler geldiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu Aday Olmayacağını Açıkladı

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kurultayda aday olmayacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu, kararını “Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek ve dikkatleri mücadele alanından başka yöne çekmemek için” aldığını belirterek, “Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA