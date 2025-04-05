“Adaletin Tesisi İçin Mücadele Eden Tüm Avukatlara Teşekkür Ediyorum”

Milletvekili Kurt, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı bir devletin en önemli unsurlarından biri, hiç şüphesiz ki savunma hakkıdır. Bu hakkın temsilcileri olan avukatlarımız, adaletin tecelli etmesinde büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Avukatlık mesleği, yalnızca yasal bilgi değil; aynı zamanda vicdan, sorumluluk, insan haklarına saygı ve tarafsızlık gerektiren kutsal bir meslektir.”

“Toplumsal Barışın ve Hukuki Güvencenin Teminatıdırlar”

Avukatların sadece bireylerin haklarını değil, aynı zamanda toplumun genel huzurunu ve hukuki güvencesini de sağladığını belirten Kurt, şöyle devam etti:

“Avukatlarımız; hak arama özgürlüğünün güvencesi, hukukun etkin işlemesinin teminatı ve adaletin tesisinde hayati bir aktördür. Toplumda barışın, huzurun ve güven ortamının korunmasında da önemli katkıları vardır. Bu bakımdan mesleklerini fedakârca ve onurla icra eden tüm avukatlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”

“Avukatlarımıza Minnettarız”

Mesajının sonunda Adıyaman Barosu’na bağlı avukatlar başta olmak üzere tüm hukuk camiasına teşekkür eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, şu ifadelere yer verdi:

“Başta Adıyaman Barosu’na mensup kıymetli avukatlarımız olmak üzere, hak ve adalet mücadelesinde özveriyle görev yapan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Hakkın, hukukun ve adaletin savunucuları olan tüm hukukçularımıza minnettarız. Ebediyete irtihal etmiş tüm avukat ve hukukçularımızı da rahmetle anıyorum.”

Kaynak : PHA