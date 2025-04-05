"İddianame hazırlansa UYAP'ta görünür"

Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bir Genel İdare Kurulu üyemiz hukuki bilgi eksikliğiyle kamuoyuna yanlış açıklama yapmıştır. Bir iddianame tamamlanıp mahkemece kabul edildiğinde UYAP sisteminde görülür. Avukatlarımın bana verdiği bilgi tahtında, soruşturma dosyasına bütün bilgi ve belgelerin girdiği, dolayısıyla artık soruşturmanın tekemmül ettiği ve bir karar verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.”

“74. gündeyim, yargı süreciyle ilgili karar bekliyorum”

Tutukluluğunun 74. gününde olduğunu hatırlatan Özdağ, hakkında yargılama yapılıp yapılmayacağının bir an önce netleştirilmesini istedi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Tutukluluğumun 74. gününde, hakkımda yargılama yapılıp yapılmayacağı konusunda bir karar verilmesini, yapılacaksa iddianamemin bir an önce hazırlanmasını bekliyorum.”

Ne Olmuştu?

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Jülide Sarıkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Ümit Özdağ hakkında iddianamenin tamamlandığını öne sürmüş, bu açıklama kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Ancak Özdağ’ın yaptığı açıklamayla bu bilginin doğru olmadığı, sürecin soruşturma aşamasında olduğu belirtilmiş oldu.

Kaynak : PHA