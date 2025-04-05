“Sayın Tutdere Vekillik Modundan Çıkamadı”

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin milletvekilliği döneminden kalma bir siyasi refleksle hareket ettiğini savunan MHP İl Başkanı Önat, “Beklenmedik bir şekilde belediye başkanlığına seçilen Sayın Tutdere'nin hâlâ yeni görevine alışamadığını düşünüyorum. Vekillik modundan çıkamayan sayın başkan, siyasi rol kargaşası yaşıyor. Bir taraftan iktidara laf yetiştirmeye çalışırken diğer taraftan CHP'nin genel hengamesi içinde kendini uygun bir yere konumlandırma derdinde. Hal böyle olunca Sayın Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı olduğunu unutuyor” ifadelerini kullandı.

“Ulaşılabilirlik Azaldı, Şikayetler Arttı”

Tutdere’nin milletvekilliği döneminde ulaşılabilir bir profil çizdiğini hatırlatan Önat, belediye başkanlığı sürecinde ise vatandaşların bu erişimi sağlayamadığını öne sürdü. Önat, “Vekillik döneminde ulaşılabilir olması dolayısıyla kendisine oy veren büyük bir kesim, şimdi sayın başkana ulaşamadığı için şikayetçi” dedi.

“Yollar Off-Road Pistine Döndü, Araçlar Sanayiden Çıkamıyor”

Belediyenin temel hizmetlerde eksik kaldığını vurgulayan Önat, özellikle yol bakım konusuna dikkat çekerek, “Belediye yollara yama bile yapmaya yetişemiyor. Adıyaman cadde ve sokakları off-road yarış pisti gibi. Araçlarımız sanayiden çıkmıyor” diye konuştu.

“İmar Uygulamaları Keyfi, Kurumsal Saygınlık Zedeleniyor”

İmar planlamalarında eşitlik ilkesine uyulmadığını iddia eden Önat, “Yetkili kurumların görüşlerine rağmen imar işlerinde keyfi uygulamalar yapılıyor. Benzer durumdaki imar konuları kişilere göre değişmekte. Bu yaklaşım belediyenin kurumsal saygınlığına zarar veriyor” dedi.

“Komisyonlar Toplanamıyor, Meclis Şeffaf Olmalı”

Belediye Meclisi çalışmalarına da değinen Önat, meclis üyelerinin liyakat eksikliği nedeniyle komisyonların toplanamadığını ve bu durumun hizmet üretimini aksattığını söyledi. Vatandaşların meclis toplantılarını canlı yayınla izlemek istediğini ifade ederek, şeffaflık çağrısında bulundu.

“Personel Alımları Şeffaf Olmalı”

Belediye bünyesinde yapılan personel alımlarının şirketler üzerinden ve ahbap-çavuş ilişkisiyle yürütüldüğünü ileri süren Önat, bu durumun kamuoyunda rahatsızlık yarattığını ifade etti.

“Borçsuz Belediye Devraldılar, Sürekli Bahane Üretiyorlar”

Yeni yönetimin borçsuz bir belediye devralmasına rağmen, hizmet üretiminde sürekli gerekçeler ileri sürdüğünü belirten Önat, “Borçsuz bir belediye devralan yeni yönetim, hizmet etme konusunda sürekli bahane üretiyor” diye konuştu.

“Asli Görevler Yetersizken Büyük Projeler Beklenemez”

Belediyenin yol, su, kanalizasyon ve temizlik gibi temel görevlerde dahi eksik kaldığını kaydeden Önat, “Adıyaman Belediyesi asli vazifesi olan yol, su, kanalizasyon, temizlik gibi konularda yetersizken büyük projeler bekleyemiyoruz. Seçim öncesi bol keseden verilen abartılı vaatlerin gerçekleşmesi mümkün görünmüyor” dedi.

“Her Şeye Rağmen Umutluyuz”

Açıklamasının sonunda yapıcı bir yaklaşım sergileyen Önat, “Her şeye rağmen umuyoruz ki belediye yetkilileri bu bir yıllık süreyi çok iyi analiz eder ve kalan görev sürelerini vatandaşlarımızı memnun edecek hizmetlerle tamamlar” diyerek temennide bulundu.

Kaynak : PHA