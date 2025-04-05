Depremzedeler ve Yetimler Unutulmadı

Ramazan ayı boyunca yapılan yardım çalışmaları kapsamında gıda kolileri ve alışveriş çekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Bayram süresince de yetim çocuklara özel yardımlar gerçekleştiren Mehmet Ulum, çalışmalarıyla hem kentteki hem de il dışındaki hayırseverlerin takdirini topladı.

“Veren El ile Alan Eli Buluşturuyoruz”

Yürüttüğü saha çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek yardım ulaştıran Mehmet Ulum, şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman ilimiz 6 Şubat depremlerinde derin yaralar aldı, birçok vatandaşımız evlerini kaybetti. Bu süreçte bizlere çok fazla görev düşüyor. Bizler veren el ile alan eli buluşturuyoruz. İl dışından depremzedelerimize ve yetim çocuklarımıza yardım etmek isteyen hayırseverler bizlere ulaşıyor. Biz de bu yardımları ailelerin durumlarına göre organize edip ulaştırıyoruz.”

“200 Aileye Yardım Ulaştı, Yıl Boyunca Sürecek”

2025 yılı içinde şimdiye kadar 200 aileye yardım ulaştırdıklarını söyleyen Ulum, destek çalışmalarının sadece Ramazan ayına özel olmadığını, yılın 12 ayı boyunca sürdüğünü belirtti. Ulum, “Bizler Adıyaman’da yaşadığımız için insanların neye ihtiyaç duyduğunu yerinde görüyoruz. Yardımlarımızı da buna göre planlıyoruz. Bizlere destek olan tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz” dedi.

Toplumsal Dayanışmanın Güçlü Bir Örneği

Yaptığı çalışmalarla Adıyamanlıların gönlünde yer edinen Mehmet Ulum, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlarken, deprem sonrası zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden ailelerin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Kaynak : PHA