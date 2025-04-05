Fizik ve Felsefenin Kesişim Noktasında ‘Boşluk’ Tartışılıyor

Fizik ve Felsefenin tarihsel birlikteliğini günümüz akademik ortamına taşıma hedefiyle düzenlenen çalıştay, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden önemli akademisyenleri bir araya getiriyor. Çalıştayın ana teması, hem fiziksel hem de düşünsel anlamda uzun yıllardır tartışma konusu olan “boşluk” kavramı olacak.

Doç. Dr. Abdulhamit Küçükaslan, İstanbul Üniversitesi’nin düzenlediği “Fizik ve Felsefe Çalıştayı”nda konuşmacı olarak yer alacak

Düzenleme kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Fizik ve felsefenin birlikteliğinin öneminin bilincindeyiz. Bu birlikteliğin eksikliğinin sonuçlarının neler olabileceğinin tam olarak farkındayız. Bu nedenle bu çalıştay, ihmal edilmiş bu alanı yeniden canlandırmak amacıyla düzenlenmektedir” ifadelerine yer verildi.

Adıyamanlı Akademisyen Küçükaslan’dan Öncü Sunum

Çalıştayda konuşmacı olarak yer alacak isimlerden biri olan Doç. Dr. Abdulhamit Küçükaslan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Küçükaslan, daha önce matematik, fizik, tıp ve felsefe alanlarında yürüttüğü disiplinlerarası çalışmalarla tanınıyor. Adıyaman’da başlayan akademik yolculuğunu ulusal düzeyde prestijli organizasyonlarda sürdürmeye devam eden Küçükaslan, çalıştayda matematiksel nesnelerin ontolojik inşasında boşluğun uzamsal fonksiyonunu ele alacak.

Çarpıcı Konular Masaya Yatırılacak

İki gün sürecek olan çalıştayda katılımcıları oldukça dikkat çekici sunum başlıkları bekliyor. Program kapsamında fizik, matematik, felsefe, bilim tarihi ve ilahiyat gibi çeşitli alanlarda aşağıdaki başlıklar tartışılacak:

Fizik:

“Kuantum Fiziğinde Boşluk Kavramı”

“Şu Fiziği İndirgeyip de mi Kuramlasak, Yoksa İndirgemeyip de mi Kuramlasak?”

“Boşluk Nasıl Doldurulur? Yeni Bir Doğa Felsefesi Üzerine Notlar”

“Vakum Enerjisi ve Kozmolojik Gerilimler: Standart Modelin Ötesine Bir Bakış”

Matematik Felsefesi:

“Matematiksel Nesnelerin Ontolojik İnşasında Boşluğun Uzamsal Fonksiyonu” (Doç. Dr. Abdulhamit Küçükaslan tarafından sunulacak)

Matematiksel Fizik:

“Uzay, Zaman ve Uzayzamanın Tarihsel Gelişimi”

Felsefe ve Bilim Tarihi:

“Bilim Tarihinde Boşluk veya Vakum”

“Boşluk Bir Nesne Adı mıdır?”

“Semantik Eşölçülemezlik Çerçevesinde Esir Düşüncesinin Günümüze Yansıması”

İlahiyat:

“Felsefe-Kelam Tartışmalarında Boşluk Tasavvurları”

“Yokluk ‘Var’ mıdır?”

Doç. Dr. Küçükaslan’ın konuşması, özellikle matematiğin temellerine dair boşluk kavramını, fiziksel ilkeler ve Planck ölçeği bağlamında yeniden değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu sunumun, matematiğin doğasına dair yeni yorumların önünü açması bekleniyor.

Katılım Detayları ve Takip Bağlantısı

Çalıştaya katılmak isteyen araştırmacılar ve izleyiciler için program detayları ve konuşmacı listesi İstanbul Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Katılım bağlantısı: https://ffc.istanbul.edu.tr/tr/konusmacilar/konusmacilar

Kaynak : PHA