Adıyaman'da fotoğraf sanatının gelişmesine katkı sunmak ve fotoğraf tutkunlarını bir araya getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren AFOT Fotoğraf Topluluğu, 'Sunum Akşamları' etkinlikleri kapsamında sanatseverleri bir kez daha buluşturdu.

Programın konuğu olan ödüllü fotoğraf sanatçısı Meral Göksu Sağdıç, kendisine ait 'DEQ' isimli fotoğraf sunumunu katılımcılarla paylaştı.

FOTOĞRAF TUTKUNLARI SANAT SOKAĞI'NDA BULUŞTU

Adıyaman Kalesi Sanat Sokağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Sağdıç'ın fotoğrafları ve bu karelerin ardındaki hikâyeler katılımcılara aktarıldı.

Program yalnızca fotoğraf sunumuyla sınırlı kalmazken, fotoğraf sanatı, insan ve yaşam üzerine gerçekleştirilen sohbetler de etkinliğe farklı bir boyut kazandırdı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği gecede Sağdıç, çalışmalarının ortaya çıkış süreçlerini ve fotoğraflarında anlatmak istediği hikâyeleri sanatseverlerle paylaştı.

SAĞDIÇ FOTOĞRAFLARIN ARDINDAKİ HİKÂYELERİ ANLATTI

Meral Göksu Sağdıç, etkinlikte fotoğrafın yalnızca görüntüden ibaret olmadığına, taşıdığı hikâyeler ve insanlar arasında kurduğu bağla farklı yaşamlarla temas ettiğine dikkat çekti.

Etkinliğin ardından değerlendirmede bulunan Sağdıç, fotoğraflarını paylaşmanın yanı sıra hikâyelerin ve sohbetlerin ön plana çıktığı sıcak ve samimi bir ortamda bulunmanın kendisi açısından ayrıca anlam taşıdığını ifade etti.

AFOT ÜYELERİNE VE SANATSEVERLERE TEŞEKKÜR

Sağdıç, programın gerçekleştirilmesinde emeği bulunan AFOT Başkanı Musa Gürbüz başta olmak üzere AFOT üyelerine ve etkinliğe katılan sanatseverlere teşekkür etti.

MAFSAD'a (Malatya Fotoğraf ve Sinema Derneği) teşekkürlerini ileten Sağdıç, kendisine 'Sanal Yalnızlık' kitabını göndererek etkinliğe katkı sunan Faik Kaplan'a ayrıca teşekkür etti.

AFOT ETKİNLİKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

AFOT Fotoğraf Topluluğu'nun düzenlediği 'Sunum Akşamları', fotoğraf ve sanat alanında üretim yapan isimlerle Adıyamanlı sanatseverleri bir araya getirmeyi sürdürüyor.

Topluluk tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle kentte fotoğraf kültürünün gelişmesine, sanat üretiminin görünür hale gelmesine ve fotoğraf tutkunlarının deneyim paylaşımında bulunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak : PERRE